Grâce à WatchTube, il est possible d’accéder à l’intégralité du catalogue YouTube depuis… son poignet.

Quand Apple a présenté sa montre connectée en 2014, imaginait-elle que des personnes souhaiteraient l’utiliser pour regarder des vidéos dans le futur ? Il y a plusieurs raisons de penser que non, comme le fait que les haut-parleurs de la montre sont bridés et ne peuvent pas diffuser de musique. Pourtant, huit ans après, la communauté des développeurs de l’App Store a décidé de casser cette limite.

Sur Reddit, le développeur Hugo Mason présente WatchTube, un client YouTube pour Apple Watch. Disponible sur l’App Store, elle permet de regarder des vidéos sur son poignet, avec du son directement depuis les haut-parleurs (il faut penser à désactiver le mode silence) !

L’Apple Watch, nouvel accessoire parfait aux toilettes ?

À quoi peut servir WatchTube ? Difficile à dire. L’écran de l’Apple Watch a beau s’être grandement amélioré (et agrandi) depuis la première génération de la montre, il reste beaucoup trop petit pour une utilisation vidéo. On notera d’ailleurs que l’application est incroyablement complète. Tendances, recherche, YouTube Shorts, nombre de vues/likes, historique de visionnage, possibilité de transférer une vidéo sur son smartphone avec un QR Code… Comme souvent, on a tendance à penser que le travail de ce développeur indépendant est supérieur à ce qu’aurait fait Google lui-même si YouTube était disponible sur Apple Watch. C’est normal, il a voulu créer une appli ultra-complète, quitte à ne jamais se mettre de limites.

L’interface de WatchTube. // Source : Captures Numerama

Pour écrire cet article, nous avons un peu joué avec WatchTube. L’application est un peu lente (les résultats de recherche apparaissent en 20-30 secondes), mais le visionnage fonctionne très correctement. C’est assez bluffant, même si on a un peu peur d’avoir une crampe de bras. Le smartphone reste, selon nous, un meilleur appareil pour YouTube.

Dans le futur, Hugo Mason promet une mise à jour de WatchTube avec, pour nouveauté, un mode audio pour écouter juste de la musique depuis les haut-parleurs de la montre. Pour lui, il n’y a plus qu’à espérer que Google et Apple ne se mêlent pas de cette initiative en coupant les tuyaux. Google pourrait peu apprécier cette version sans publicités de YouTube.