Un petit point blanc et un petit point orangé sont très proches dans le ciel ce dimanche 29 mai 2022, tôt le matin. Il s’agit de Jupiter et Mars, dont la conjonction remarquable est à admirer à l’œil nu.

Elles ne sont évidemment pas aussi proches dans notre système solaire, mais de notre point de vue, l’impétueuse Jupiter et la rocheuse Mars se rejoignent dans le ciel ce dimanche 29 mai 2022. C’est l’un des événements astronomiques du mois, mais il faut se lever très tôt pour espérer en profiter.

C’est dans les lueurs de l’aube, aux alentours de 5 heures du matin, que la conjonction de ces planètes est observable, comme le mentionne l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) dans sa newsletter. Mars et Jupiter sont visibles dans la constellation des Poissons, environ 2h15 avant le lever du Soleil (prévu à 5h55 ce dimanche). Ainsi, « on ne peut les voir qu’en fin de nuit et à l’aube », prévient l’IMCCE.

Deux petits points. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Le moment de l’écartement minimum entre Mars et Jupiter a lieu en milieu de journée. Le Soleil étant levé, ce rapprochement le plus important n’est donc pas visible à l’œil nu. Néanmoins, l’écart entre cette distance minimale et celle vue avant le lever du Soleil est si infime que, pour l’œil humain, cela ne change pas grand-chose.

Sortez les jumelles pour voir Jupiter, un « confetti » entouré par ses lunes

L’œil nu suffit pour profiter du phénomène, mais si vous avez une paire de jumelles, vous pouvez aussi vous en servir. Avec, vous devriez même distinguer les principales lunes de Jupiter : une paire de jumelles « permettra de voir que Jupiter est un petit confetti blanc, entouré, vers 5h du matin par Ganymède et Europe sur sa gauche, et Io et Callisto sur sa droite », souligne l’IMCCE. Les propriétaires d’une lunette ou d’un télescope auront peut-être la chance de distinguer deux bandes foncées parallèles sur l’équateur de Jupiter. Mars, cependant, n’est qu’une « minuscule bille orange », trop petite pour distinguer des détails à sa surface.

Pour se rendre compte de la faible distance entre Mars et Jupiter, on peut prendre la Lune comme élément de comparaison. « L’écartement entre les deux planètes sera à peine plus gros que le diamètre de notre satellite vu dans le ciel », résume l’institut.

En contemplant ce rapprochement, gardez en tête que Mars et Jupiter sont en fait très loin l’une de l’autre : Mars se trouve à 1,46 unité astronomique de nous (environ 218 millions de kilomètres), et Jupiter à 5,29 unités astronomiques (environ 791 millions de kilomètres).