La Nasa dispose d’un site qui permet de voir, en temps réel, le déplacement de ses satellites au-dessus du globe. De quoi prendre un peu de hauteur et observer notre planète sous toutes les coutures.

Aura, Calypso, Suomi… si ces noms vous disent quelque chose, c’est que vous suivez probablement les missions de la Nasa avec une grande assiduité. Derrière tous ces noms se cachent en effet les satellites que l’agence spatiale américaine a mis en orbite. Si vous voulez savoir où se situent ces dizaines d’yeux sur le monde et à quoi ils peuvent bien servir, le site Eyes on Earth est probablement fait pour vous. Il permet de voir leurs déplacements en temps réel et d’en apprendre plus sur les différentes missions de la Nasa. Le site a reçu une récente mise à jour, a indiqué l’agence spatiale le 16 novembre 2021.

Comprendre l’activité des satellites pour comprendre le globe

Au-dessus d’une représentation 3D du globe terrestre, façon Google Earth, on peut voir les dizaines de satellites danser au-dessus de la terre. Le 19 novembre 2021 vers 15 heures, Aqua et Suomi survolaient tranquillement le pôle nord, récoltant des informations sur le climat et l’évaporation des océans.

Car oui, en plus de voir les engins de la Nasa s’agiter au-dessus de la planète, le site permet d’en apprendre plus sur l’utilité de chacun de ces satellites. Il suffit de cliquer dessus pour avoir un rapide résumé de sa mission. Il est même possible de voir la position de l’ISS, si vous souhaitez observer la station spatiale à l’œil nu. Par défaut, le rythme des satellites est accéléré, mais il est possible de le gérer dans les options pour obtenir un rendu en temps réel. Vous pouvez voyager virtuellement dans le temps pour savoir quand tel ou tel satellite passera au-dessus de votre tête. Le site marche impeccablement bien sur mobile (iOS ou Android), mais offre un peu plus de possibilités de personnalisation sur ordinateur.

L’outil de la Nasa sert à bien d’autres choses qu’à observer le ballet des satellites au-dessus de nos têtes. Les différentes visualisations du globe permettent de voir la température de l’air, la concentration en monoxyde de carbone ou encore le niveau des océans. Toutes les informations qui sont justement récoltées par les différents satellites de la Nasa. Il est même possible de créer des animations sur des périodes choisies pour voir l’évolution des données et du globe. On peut par exemple voir l’évolution des vagues de chaleur (en degré Celsius ou Fahrenheit) au-dessus du continent africain sur les 10 derniers jours (spoiler : il y fait chaud).

Alerter sur le dérèglement climatique

« Les graphiques sont aussi riches que les données, ce qui permet de faire des plongées fascinantes dans la science, de mieux connaître la planète et d’en savoir plus sur certaines des nombreuses missions de la Nasa qui suivent l’état de santé du globe », indique l’agence spatiale américaine sur son site.

Le globe terrestre en 3D est aussi constellé de petits points rouges qui représentent les derniers évènements météorologiques ou climatiques d’importance, afin d’offrir des photos aériennes sur les feux de forêt en Sibérie, les feux de forêt en Amazonie ou encore les feux de forêt aux États-Unis. Si vous êtes d’humeur moins apocalyptique, vous pouvez aussi observer le développement du phytoplancton dans différents coins du globe.

L’outil de la Nasa est donc fascinant et un peu inquiétant à la fois, car il permet de voir l’importance des missions spatiales et de se rendre compte des dégâts du changement climatique.

