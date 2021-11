Le rover Perseverance a annoncé avoir creusé une partie d'une roche martienne. L'opération va permettre de savoir ce qu'il se cache à l'intérieur du sol de la planète.

Depuis son arrivée sur Mars, il y a déjà presque 9 mois, le rover de la Nasa a accompli plusieurs tâches très importantes. Perseverance a en effet déjà pris de nombreuses photos et extraits sonores, déployé le petit hélicoptère Ingenuity, et a même récupéré son premier échantillon martien. Et ce 9 novembre, la Nasa a indiqué qu’il venait de procéder à une nouvelle action en creusant un cercle dans de la roche martienne.

« J’ai pu voir de l’intérieur ce que personne n’avait jamais vu. J’ai érodé un petit bout de cette roche pour enlever la surface externe et jeter un coup d’oeil à ce qu’il se cache en dessous. Je me rapproche de ma prochaine cible pour #EchantillonerMars », a tweeté la Nasa depuis le compte dédié au rover.

Peering inside to look at something no one’s ever seen. I’ve abraded a small patch of this rock to remove the surface layer and get a look underneath. Zeroing in on my next target for #SamplingMars.

More pics here for fellow rock lovers : https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/qfIRs3MYyI

