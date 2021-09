L'Agence spatiale américaine propose une expérience interactive : elle permet d'explorer Mars (quasiment) comme si vous y étiez, en compagnie du rover Perseverance.

Une nouvelle expérience interactive de la Nasa vous permet de visiter Mars, sans quitter la Terre. La Nasa l’a mise en ligne le 16 septembre 2021, en l’annonçant via un tweet du compte @NASAPersevere, sur lequel l’agence personnifie son robot : « Voyez ce que je vois et allez où je vais, avec une nouvelle expérience interactive 3D vous permettant d’explorer avec moi. Cliquez sur un endroit du paysage pour voir les images en gros plan que j’ai prises ainsi que les principaux points d’intérêt sur la route ».

L’interface, baptisée « Explore with Perseverance » (tout est en anglais), est accessible sur le site de la mission. Dans cette expérience, vous suivez le rover Perseverance dans le cratère Jezero sur la planète rouge. Le site est conçu avec de véritables clichés pris par l’astromobile au cours de sa mission, ainsi que des images obtenues depuis l’orbite de Mars, avec la sonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Suivez Percy sur Mars en 3D

L’écran est partagé en trois, avec la possibilité de réduire les fenêtres. Au centre, on peut voir le rover posé sur Mars. Si vous cliquez n’importe où à la surface de la planète, vous verrez s’afficher à gauche de l’écran une suite d’images qui ont été prises à cet endroit par le rover (un drapeau sert de repère). À droite, vous pouvez en apprendre davantage sur la zone d’intérêt, ou choisir un autre emplacement à découvrir. Ainsi, vous pouvez voir le rover sur son site d’atterrissage, à l’endroit d’où il a assisté aux premiers vols de son compagnon, l’hélicoptère Ingenuity, ou à l’emplacement du site où il a collecté ses deux premiers échantillons. À chaque fois, la Nasa a précisé à quelles dates cela correspond (en jours martiens et dans notre propre calendrier).

Il est d’ores et déjà prévu de mettre à jour régulièrement l’expérience avec les nouvelles images prises par MRO et Perseverance, au fur et à mesure que la mission Mars 2020 découvre de nouvelles zones intéressantes à explorer. L’outil a été créé à partir du véritable outil qui permet à l’équipe de la mission de décider des lieux que l’astromobile va cibler, mais il est modifié pour qu’il soit plus accessible aux néophytes. Une expérience similaire existe avec Curiosity, l’autre rover de la Nasa qui explore actuellement Mars.

Pour suivre les déambulations de Perseverance sur Mars, vous pouvez aussi consulter cette carte. L’emplacement d’Ingenuity y figure — alors que nous n’avons pas trouvé trace du giravion dans l’expérience « Explore with Perseverance ».

