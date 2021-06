Le rover Perseverance prend énormément de photos sur Mars. Mais saviez-vous que ces images brutes sont toutes consultables, et que vous pouvez même voter chaque semaine pour vos favorites ?

Perseverance a déjà pris plus de 93 000 photos de son environnement martien. Depuis son arrivée sur la planète rouge le 18 février 2021, le rover de la Nasa a déjà réussi de nombreuses « premières fois » dans le cadre de la mission Mars 2020. Grâce à ses diverses caméras, il peut immortaliser le cratère Jezero, et nous aider à mieux connaître le paysage dans lequel il évolue.

Toutes les images brutes prises par l’astromobile sont consultables sur le site de la mission. Il s’agit ici d’images qui n’ont pas été traitées ou qui n’ont pas fait l’objet d’un montage. Ces différents clichés sont pris avec les caméras de navigation (Navcam, Hazcam), avec les caméras scientifiques (Mastcam-Z, SuperCam, SHERLOC, MEDA) ou les caméras de descente (deux sur l’astromobile). C’est à partir d’images brutes que peuvent être constituées des vues plus larges, comme le selfie de Perseverance avec Ingenuity.

Une image mise en avant chaque semaine

Savez-vous qu’il est possible de voter régulièrement pour vos images brutes préférées prises par Perseverance ? Au début de chaque semaine, la Nasa sélectionne l’image qui a retenu le plus de « Like », pour la mettre en avant en tant que « Image of the week » (« Image de la semaine »).

Comment s’y prendre pour voter pour vos images favorites ? C’est tout simple.

Il suffit de se rendre sur cette page, où s’affichent les images brutes prises par Perseverance, et de les parcourir jusqu’à trouver celle qui vous plait le plus.

Cliquez sur l’image en question.

Dans l’encadré qui apparaît, fournissant de plus amples détails sur le cliché (la caméra qui l’a obtenu, le moment où il a été pris), vous verrez un bouton « Like » apparaître.

Il suffit de cliquer dessus pour ajouter votre vote.

Vous pouvez répéter la manœuvre sur d’autres images qui vous plaisent.

À lire : Faites apparaître le rover Perseverance dans votre salon

Toutes les « Images de la semaine » sont regroupées dans une galerie, que vous pouvez retrouver ici. Sans surprise, on retrouve certains des clichés les plus marquants de la mission, comme la toute première photo en noir et blanc prise par Perseverance, le premier selfie de la « tête » du robot sur Mars, ou une vue de l’hélicoptère Ingenuity posé à la surface de la planète.

Pour savoir quelle image a obtenu le plus de votes, il faut revenir sur le site « en début de semaine », indique la Nasa, ce qui correspond en fait au dimanche. La photo la plus appréciée devrait apparaître juste au-dessus de la galerie regroupant toutes les images brutes.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo