Peu après avoir déposé son petit compagnon Ingenuity sur Mars, Perseverance s'est photographié avec l'hélicoptère. Le résultat est un superbe selfie, où l'on voit nettement la différence de taille entre les deux robots.

À l’aide de son bras robotique, le rover Perseverance a obtenu son tout premier selfie avec le petit hélicoptère Ingenuity sur Mars. La Nasa a présenté cette belle image le 7 avril 2021, quelques jours après que l’astromobile ait déposé son compagnon sur la surface de la planète rouge.

Sur cette photo, Ingenuity se trouve à un peu moins de 4 mètres de Perseverance. Le cliché a été obtenu le 6 avril, soit le 46è sol (le nom du jour martien) de la mission Mars 2020, qui est posée depuis le 18 février dans le cratère Jezero. Le rover a utilisé la caméra WATSON (« Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering ») située sur son instrument SHERLOC (« Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals ») qui se trouve au bout de son bras. Au total, il a fallu assembler 62 images, envoyées par l’astromobile vers la Terre, pour créer cette vue.

Gros rover et petit hélico

Le selfie permet de bien se rendre compte de la différence de taille entre les deux robots martiens. Ingenuity doit être particulièrement petit et léger, à la fois pour pouvoir être attaché à Perseverance, puis pour pouvoir s’élever dans l’atmosphère ténue de Mars. Le rover fait à peu près la taille d’une voiture, tandis que le fuselage d’Ingenuity (son « corps », sans ses pales) équivaut à la taille d’une boite de mouchoirs. Voici leurs dimensions comparées.

Perseverance Ingenuity Poids (sur Terre) 1 025 kg 1,8 kg Hauteur 2,2 m 49 cm Longueur 3 m (sans le bras) 1,2 m (pour chaque rotor)

Les dimensions de Perseverance sont à peu près similaires à celles de l’autre rover martien actif de la Nasa, Curiosity. Ils font toux deux 2,2 mètres de haut, Curiosity étant cependant un peu plus léger (899 kg). Il ne faut donc pas imaginer les rovers martiens comme des petits robots, mais plutôt des machines imposantes, d’où la difficulté de les poser sans dommages sur une autre planète.

La Nasa prévoit de tenter un tout premier vol avec l’hélicoptère Ingenuity au plus tôt le 11 avril. À ce moment-là, les deux robots ne seront plus aussi rapprochés que sur ce selfie. Perseverance aura roulé pour s’éloigner de son compagnon. Il va assister à ses essais à une distance de 100 mètres, de façon à pouvoir continuer à communiquer avec lui tout en restant en sécurité. Si Ingenuity venait à avoir un incident, la mission du rover ne doit pas être compromise. L’hélicoptère est avant tout conçu comme une démonstration technologique par la Nasa, qui ne l’a équipé d’aucun instrument scientifique.

