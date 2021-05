Besoin d'un peu de compagnie ? Et si vous invitiez le rover martien Perseverance dans votre salon ? La magie opère grâce à la réalité augmentée dans cette application développée par le JPL.

Qui n’a jamais rêvé d’inviter un robot martien dans son salon à prendre le thé ? Ce souhait est presque exaucé avec une application astucieuse développée par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa. Baptisée « SpacecraftAR », elle n’est pas toute nouvelle : sa création remonte à 2018.

Cependant, l’app semble être régulièrement enrichie : dans un communiqué publié le 11 mai 2021, la Nasa incite à la télécharger pour découvrir un modèle en 3D de son dernier rover martien, Perseverance — ce que nous nous sommes donc empressés de faire. L’application est disponible sur iOS et Android, et s’avère très facile à prendre en main (même si tout est en anglais).

Rover de compagnie

Sur l’écran d’accueil, il suffit d’appuyer sur « Start Mission », puis de choisir l’un des cinq univers proposés en balayant l’écran de votre doigt : la Terre, Mars, les autres planètes, les lanceurs, et d’autres objets (il n’y en a en fait qu’un, l’antenne de 70 mètres de diamètre du Deep Space Network). Pour choisir Perseverance, il faut sans surprise opter pour la seconde catégorie. Appuyez sur son image, puis préparez-vous à le recevoir pour une « rover party » dans votre jardin.

L’accès à l’appareil photo doit évidemment être autorisé dans l’application. Visez une surface horizontale, comme le sol, avec le smartphone puis réalisez des petits mouvements en cercle : lorsque vous voyez un point apparaître, il faut appuyer dessus et le rover débarque dans l’écran. Vous pouvez commencer par l’observer déplier son bras robotique, puis tourner autour de lui pour l’admirer sous tous les angles. En « pinçant » Perseverance avec vos deux doigts, vous pouvez le rendre plus petit ou plus gros, et le déplacer.

En bas à droite de l’écran, un bouton permet de mettre le robot à sa taille réelle (il suffit d’indiquer « off » ou « on ») : préparez-vous à quelques surprises, car il est fort probable que Perseverance soit un hôte encombrant (le rover n’est absolument pas petit). Juste à côté, vous pouvez utiliser le plus gros bouton pour prendre un cliché souvenir de ce moment partagé avec le robot. Et si vous voulez en savoir plus sur lui, appuyez sur le petit point d’interrogation en haut à droite de l’écran.

Ingenuity dans votre jardin

D’autres robots martiens peuvent être observés de la même façon en réalité augmentée dans l’application. En plus de Perseverance, vous pouvez voir Ingenuity, ou la « grue volante » qui a déposé le rover sur Mars en février dernier. Curiosity, InSight et Opportunity (RIP) sont aussi disponibles.

Et puisqu’il n’y a pas que Mars dans la vie, n’hésitez pas non plus à explorer les autres catégories et véhicules. Vous pouvez aussi faire apparaître l’ISS, tout un tas de satellites, Cassini, Voyager, Juno ou encore une fusée Atlas V 551 au beau milieu de votre salon.

