L'hélicoptère Ingenuity de la Nasa volait pour la toute première fois sur Mars le 19 avril 2021. Depuis, le giravion a décollé à plusieurs reprises. Ses vols les plus récents sont dirigés vers le sud, pour rester dans le voisinage de Perseverance.

L’hélicoptère Ingenuity a largement dépassé les attentes en volant sur Mars. Depuis son déploiement sur le sol de la planète rouge par le rover Perseverance début avril 2021, le giravion a su s’élever dans les airs à plusieurs reprises, réussissant la démonstration technologique du vol propulsé sur Mars. Les progrès ont été si encourageants que la Nasa a décidé de prolonger la mission d’Ingenuity. À l’origine, l’agence spatiale n’avait accordé que 30 sols (ou 31 jours terrestres) à l’hélicoptère pour fonctionner.

Désormais, l’hélicoptère est dans une phase de démonstration des opérations, ce qui signifie qu’il est utilisé pour voir comment un engin volant pourrait contribuer à une mission scientifique. Cela implique de suivre le rover Perseverance qui mène ses propres activités, en atterrissant notamment sur de nouveaux sites.

Toutes les envolées d’Ingenuity

Ce sera aussi le cas lors du huitième vol, qui doit avoir lieu au plus tôt le 21 juin, a précisé la Nasa le 18 juin. Voici un tableau qui résume tous les vols déjà réalisés par Ingenuity. Les distances et altitudes maximales sont exprimées en mètres, les vitesses maximales en mètre par seconde et les durées en secondes. Le jour martien de la mission, qu’on appelle le sol, correspondant à la date du vol est précisé.

Vol Date Distance Altitude max Vitesse max Durée Parcours 1 19 avril – sol 58 0 3 0 39,1 Champ des frères Wright 2 22 avril – sol 61 4 5 0,5 51,9 3 25 avril – sol 64 100 5 2 80,3 4 30 avril – sol 69 266 5 3,5 116,9 5 7 mai – sol 76 129 10 2 108,2 Champ des frères Wright Aérodrome B 6 22 mai – sol 91 215 10 4 139,9 Aérodrome B Aérodrome C 7 8 juin – sol 107 106 10 4 62,8 Aérodrome C Aérodrome D

Lors de son prochain vol, il est prévu qu’Ingenuity parcoure une distance de 160 mètres environ, vers un nouvel « aérodrome ». Il va évoluer vers le sud de Mars, en restant au côté de Perseverance. La position des deux robots sur la planète peut être suivie via cette carte.

Rendez-vous fin août pour le bilan

La Nasa s’est donné comme nouvelle échéance la fin du mois d’août (au plus tard) pour en terminer avec la mission d’Ingenuity sur Mars. Ceci devrait laisser assez de temps au rover pour poursuivre ses activités scientifiques jusqu’à octobre, mois lors duquel aura lieu une période de conjonction solaire. Mars et la Terre se trouvant alors à l’opposé par rapport au Soleil, les communications seront momentanément interrompues avec l’astromobile de la mission Mars 2020.

Même s’il n’emporte aucun instrument ni aucune expérience scientifique à son bord, Ingenuity a récemment surpris les scientifiques qui ont examiné les images obtenues par le rover lors des envolées de l’hélicoptère. En volant sur Mars, Ingenuity fait une « expérience scientifique imprévue » : ses pales soulèvent la poussière martienne bien plus facilement qu’on aurait pu l’imaginer dans l’atmosphère ténue de la planète.

