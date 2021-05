Pour faciliter la course à la réservation, l’application Vite Ma Dose propose désormais de recevoir des notifications si un créneau « chronodose » (ouvert à tous le jour même ou le lendemain) se libère. On vous explique comment configurer tout ça.

Depuis le 12 mai, toutes les personnes majeures sont éligibles à la vaccination contre le Covid-19 si un centre a encore des créneaux non assignés à 24 h de l’échéance. Cela a donné lieu à une course à la réservation sur toutes les plateformes qui proposent des rendez-vous en ligne. En 48h, le site Vite Ma Dose a enregistré 29,1 millions de recherche et les boutons « prendre RDV » ont été cliqués 7 millions de fois, a annoncé son fondateur Guillaume Rozier.

🆕 Vous avez du mal à trouver des #chronodoses ? @ViteMaDose_off présente une nouvelle fonctionnalité, les notifications mobile, pour être alerté lorsque des créneaux se libèrent ! 🔥 pic.twitter.com/NcGX6rZzZH — GRZ (@GuillaumeRozier) May 13, 2021

Pour éviter de rafraichir frénétiquement les pages de Doctolib, Maïa ou autres plateformes de réservation, l’application Vite Ma Dose propose donc depuis le 13 mai 2021 de vous notifier si un créneau se libère dans un centre près de chez vous.

Voilà comment activer les push sur Vite Ma Dose pour être alertés en cas de créneau libre

Téléchargez l’application Vite Ma Dose sur le Play Store de Google ou l’App Store d’Apple. Si vous avez déjà téléchargé l’application, vérifiez qu’elle est bien à jour.

Vite Ma Dose sur le Play Store de Google ou l’App Store d’Apple. Si vous avez déjà téléchargé l’application, vérifiez qu’elle est bien à jour. Dans le champ de recherche tout en haut de l’écran, tapez votre commune ou votre code postal pour trouver les centres de vaccination près de chez vous.

pour trouver les centres de vaccination près de chez vous. Une fois la liste chargée, basculez sur l’onglet « Chronodoses » pour n’afficher que les centres acceptant des rendez-vous à J-1

pour n’afficher que les centres acceptant des rendez-vous à J-1 Trouvez le centre qui vous convient le plus selon vos critères (types de vaccin, localisation)

le plus selon vos critères (types de vaccin, localisation) Appuyez ensuite sur la cloche (sur iPhone) ou sur l’icône signet (sur Android) disponible sur la fiche du centre

(sur iPhone) (sur Android) disponible sur la fiche du centre Votre téléphone vous proposera alors de recevoir les notifications de ce centre automatiquement. Cliquez sur Chronodoses uniquement ou Suivi avec notifications chronodose et ça y est vous êtes abonné. Si un créneau se libère dans ce centre, vous serez automatiquement prévenu grâce à l’application.

Si vous souhaitez voir la liste des centres suivis ou vous désinscrire de certaines alertes, rien de bien compliqué.

Sur iPhone, rendez-vous sur l’écran d’accueil de l’application puis dans « Mes centres suivis » et de là vous pourrez vous désinscrire en tapant sur la cloche.

Sur Android, tapez sur l’icône de signet en haut à gauche puis sur l’éclair pour basculer le centre en « Non Suivi ».

Attention, comme l’explique l’application, une notification ne vous garantit pas « la disponibilité du centre lors de votre consultation ». Vite Ma Dose va simplement vous alerter de l’ouverture d’un créneau, si le rendez-vous est réservé par quelqu’un d’autre avant que vous ne réagissiez, il faudra encore patienter.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

