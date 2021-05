Le site Vite ma dose !, développé par Guillaume Rozier, et qui permet de trouver des rendez-vous pour se faire vacciner contre le covid-19, a un clone : « vitemadose[point]fr ». Attention, ce deuxième site ne permet, lui, pas du tout de trouver un rendez-vous.

« Attention, usurpation ! », avertit sur Twitter, Guillaume Rozier, le fondateur du site Vite ma dose ! qui aide à trouver des créneaux de vaccination. « Le nom de domaine vitemadose[point]fr a été racheté par des anti-vaccins ». Le site en question héberge, en effet, des propos résolument hostiles à la vaccination, et n’est absolument pas lié au site CovidTracker. Le site qui permet réellement de trouver un RDV pour se faire vacciner a pour URL « vitemadose.covidtracker.fr ». Il faut bien faire attention de ne pas se tromper.

Attention ⚠️ usurpation !

Le nom de domaine vitemadose[point]fr a été racheté par des anti vaccins. N’y allez pas. Diffusez le plus largement possible la bonne adresse https://t.co/EgjZ488Yl2 et rien d’autre ! pic.twitter.com/ZToFEAol6d — GRZ (@GuillaumeRozier) May 11, 2021

Sur les moteurs de recherche Google et Qwant, c’est bien le site de Guillaume Rozier qui arrive en premier dans les résultats. Mais dès que l’on utilise Duckduckgo, Bing, Yahoo ou Ecosia, c’est le mauvais site qui est en première place. Il faut donc faire particulièrement attention lors de votre recherche, surtout si vous n’utilisez pas Google ou Qwant.

Qui a acheté « vitemadose[point]fr » ?

On ne sait pas qui a acheté l’URL « vitemadose[point]fr » : une recherche Whois nous apprend seulement que l’adresse a été achetée le 3 avril 2021, avant même que le site de Guillaume Rozier ne soit disponible (il l’est depuis le 22 avril 2021).

Les propriétaires de l’URL semblent cependant liés au Criigen, le « comité de recherches et d’informations indépendantes sur le génie génétique ». En effet, en arrivant sur la page d’accueil de « vitemadose[point]fr », on nous propose tout de suite de nous « informer avant la vaccination », en nous dirigeant vers une vidéo du Dr Vélot, le président du conseil scientifique du Criigen.

« Après consultation de cette vidéo didactique, vous pourrez accéder à l’outil de recherche de rendez-vous, si vous le désirez », peut-on également lire. Cliquer sur la vidéo vous redirigera ainsi vers la vidéo YouTube du Dr Vélot, qui dure 48 minutes. Ce n’est qu’au bout de ces 48 minutes de visionnage que « vitemadose[point]fr » vous proposera de vous rediriger vers le vrai site de Guillaume Rozier.

Il est important de préciser que le Criigen se définit sur son site comme un organisme dont le but est « d’évaluer les bénéfices et les risques des produits du génie génétique (OGM) mais également des substances qui leurs (sic) sont étroitement liées (pesticides , perturbateurs endocriniens et autres xénobiotiques ) ». Ils ne sont donc absolument pas spécialisés dans l’étude des vaccins. De nombreuses études ont d’ores et déjà été réalisées sur les vaccins à ARN messager, qui ont conclu à une « absence de conséquences néfastes ».

À lire : Vaccin à ARN messager contre le coronavirus : 8 réponses à vos questions

Crédit photo de la une : Montage Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo