À partir du 12 mai, un nouveau mécanisme sera en vigueur pour la vaccination contre le coronavirus : toutes les personnes majeures pourront prendre un créneau du jour pour le lendemain. Voici comment cela marchera.

La campagne vaccinale française contre la maladie Covid-19 est en train de connaitre le coup d’accélérateur tant attendu. Depuis le lundi 10 mai, toutes les personnes de plus de 50 ans sont dorénavant éligibles. À partir du 15 juin, ce sera le cas pour toutes les personnes majeures, sans conditions particulières. Cependant, dès ce mercredi 12 mai, un mécanisme temporaire sera mis en place : toutes les personnes de plus de 18 ans pourront prendre rendez-vous du jour pour le lendemain, s’il reste des créneaux libres.

L’objectif est qu’« aucun créneau ne soit perdu », avait précisé Emmanuel Macron, avec, en toile de fond, l’ambition de désengorger quelque peu la prise de rendez-vous en prévision du 15 juin.

J’ai entre 18 et 50 ans : comment cela fonctionnera ?

Ce système, qui sera en place du 12 mai au 14 juin, ne vous permettra pas de prendre rendez-vous plusieurs jours à l’avance comme les personnes qui sont éligibles. Pendant cette période, il perdure des publics prioritaires. Mais, dès le 12 mai, vous pourrez vous voir attribuer un créneau resté disponible pour le lendemain. Ces créneaux pourront être pris toute la journée (et non à partir de 16h comme initialement annoncé).

Voici comment cela fonctionnera en ligne.

Sur Doctolib

Sur Doctolib, vous devez actuellement indiquer à quelle catégorie vous appartenez : profession prioritaire, professionnel de santé, personne de 18 à 49 ans avec comorbidité, etc. À partir du 12 mai, une nouvelle case apparaitra dans la liste, pour la prise de rendez-vous express en 24h. En cochant cette case, qui sera dédiée à toutes les personnes majeures non encore éligibles, Doctolib affichera alors exclusivement les créneaux possibles pour le jour qui suit.

Sur Vite Ma Dose

Du côté de ViteMaDose, l’application ne dispose pas d’un choix préalable de votre catégorie d’éligibilité. L’app est pour l’instant techniquement réservée aux personnes éligibles. Pour s’adapter au nouveau mécanisme, Guillaume Rozier, le fondateur de CovidTracker et ViteMaDose, a annoncé qu’à partir du 12 mai une nouvelle fonctionnalité apparaitra à la fois sur le site et sur l’app iOS/Android : ChronoDose (ce lien n’étant pas encore utilisable). Cet outil devrait faciliter le repérage et la sélection des rendez-vous ouverts aux plus de 18 ans du jour pour le lendemain.

Guillaume Rozier a d’ailleurs précisé que ce seront environ 5 000 créneaux « express » de la sorte qui devraient être disponibles chaque jour. C’est assez peu : cela représente 1,7 % des quelque 250 000 créneaux globalement ouverts au quotidien. Si tous ces rendez-vous express sont pris du 12 mai au 17 juin, cela représentera tout de même quelque 175 000 premières injections supplémentaires sur un mois, ce qui est toujours un signe positif d’accélération de la campagne vaccinale en France.

Le 15 juin 2021, ce système ne sera plus en vigueur, car toutes les personnes majeures seront automatiquement éligibles à la vaccination contre le coronavirus.

Les publics âgés de 18 à 55 ans sont concernés par les vaccins de Pfizer et Moderna, et non d’AstraZeneca et Janssen.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo