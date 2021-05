Le quatrième vol d'Ingenuity sur Mars a eu lieu le 30 avril. Le robot de la Nasa a encore dépassé des records atteints lors de précédents vols, avec 117 secondes en l'air, 266 mètres de distance parcourue et une soixantaine d'images capturées.

Nouvel envol réussi pour Ingenuity sur Mars : le 30 avril 2021, la Nasa a confirmé que son hélicoptère avait réalisé son quatrième vol sur la planète rouge. Ce jour-là, le robot a décollé à 16h49 (heure de Paris), soit 12h33 en heure locale martienne. Il s’est élevé à 5 mètres d’altitude avant de se déplacer sur une distance de 133 mètres et de revenir (soit une distance totale de vol de 266 mètres). Au total, il est resté dans les airs pendant 117 secondes.

C’est plus que lors du troisième vol, survenu le 25 avril, qui avait duré 80 secondes et lors duquel Ingenuity avait déjà dépassé les espérances (en allant au-delà des vitesses et des distances atteintes lors des tests menés sur Terre). L’agence spatiale ajoute que, lors de ce quatrième essai, de nombreuses photos ont pu être prises en vol, avec les deux caméras d’Ingenuity. Le robot est équipé d’une caméra de navigation, qui prend des images en noir et blanc, ainsi que d’une caméra qui prend des images du paysage en couleur.

« Encore plus d’images que lors [des] vols précédents »

« Au cours de ce vol, nous avons enregistré encore plus d’images que lors de nos vols précédents : environ 60 au total pendant les 50 premiers mètres avant que l’hélicoptère ne revienne sur son site d’atterrissage », décrit la Nasa dans son communiqué. Obtenir autant d’images représentait un défi technologique. Certaines des images en noir et blanc ont été prises de façon à obtenir des paires stéréo : les équipes de la mission ont ainsi testé la possibilité d’avoir des images 3D de la surface de Mars.

Les données issues du quatrième vol de l’hélicoptère martien ont été présentées dans un contexte particulier : le 30 avril, la Nasa a annoncé, contre toute attente, qu’elle accordait 30 jours martiens supplémentaires à Ingenuity pour voler sur la planète rouge. La mission de l’hélicoptère a commencé le 3 avril, lorsque le rover Perseverance l’a déposé sur la surface de Mars. Initialement, sa mission ne devait pas excéder 30 sols (c’est-à-dire 31 jours terrestres). L’agence spatiale a changé d’avis, en ajoutant une nouvelle phase à la mission, dite de « démonstration des opérations ». Tandis que la mission de base visait à faire la démonstration technologique du vol sur Mars, il s’agira de vérifier, avec cette autre phase, comment un hélicoptère pourrait apporter son aide lors de missions scientifiques.

Un cinquième vol est au programme, même si la Nasa n’a pas encore donné de date précise. Cette fois, Ingenuity ne devra cependant pas effectuer un aller-retour, a précisé l’agence spatiale dans un communiqué. Il s’agira d’un voyage « à sens unique », avec un atterrissage sur un nouveau site. Si tout se passe comme prévu, et que l’hélicoptère est toujours fonctionnel, la phase de « démonstration des opérations » pourra officiellement commencer.

