Cette jolie photo du sol martien a été obtenue il y a quelques années par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Le rover Curiosity fait aussi parti de ce cliché. Mais où est-il ?

Depuis son arrivée sur Mars en août 2012, Curiosity explore le sol de la planète rouge. Le robot astromobile, dont la mission n’était prévue que pour durer une année martienne, a surpassé les attentes : début 2021, la mission a fêté son 3 000e jour (ou sol) martien. Au cours de son périple, Curiosity nous a habitués à de superbes panoramas et selfies. Mais le rover a aussi été lui-même pris en photo. Une ancienne image a refait surface sur Twitter : il faut y regarder à deux fois avant de trouver le rover Curiosity sur ce cliché, mais il y figure bien.

Paul Byrne, géologue planétaire et professeur associé à l’université d’État de Caroline du Nord, a invité les internautes à observer d’un peu plus près cette image, dans un tweet publié le 31 janvier 2021. « C’est une image de la surface de Mars, prise depuis l’orbite. Regardez attentivement. Vous voyez la faible paire de lignes parallèles qui zigzaguent de haut à droite vers en bas à gauche ? Regardez encore plus attentivement. Vous voyez le rover Curiosity au bout de ces traces ? »

This is an image of the surface of Mars, taken from orbit.

Look closely.

See the faint pair of parallel lines that zig-zag from top right to bottom left ?

Look even more closely.

See the @MarsCuriosity rover at the end of those tracks ? pic.twitter.com/plJOHkZRgq

— Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) January 31, 2021