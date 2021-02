Une analyse prépubliée menée sur deux groupes de 600 000 personnes suggère que le vaccin de Pfizer est efficace à 94 % pour prévenir les infections symptomatiques. En attendant d'avoir un meilleur recul, ces chiffres sont encourageants.

Israël fait partie des figures de proue de la vaccination contre le coronavirus dans le monde, en ayant vacciné, au 6 février 2021, 45,3 % de sa population totale avec une première dose et 29,7 % avec une seconde dose (respectivement 89.9 % et 80 % pour les personnes de plus de 60 ans). Un rythme rapide, qui vient de l’objectif du pays aux 9 millions d’habitants de vacciner entièrement la population des plus de 16 ans d’ici fin mars.

La Health Maintenance Organization, autorité sanitaire israélienne, a mis en ligne dimanche 14 février 2021, une étude prépubliée visant à analyser l’efficacité du vaccin de Pfizer à court terme en Israël — le pays n’utilisant actuellement que ce vaccin.

Diffusées via la plateforme medrvix et non dans une revue scientifique, ce sont là des données préliminaires qui n’ont pas été relues par un comité indépendant, ce qui limite aujourd’hui leur portée. Elles se distinguent toutefois par leur ampleur : l’analyse se penche sur les données de deux groupes de 600 000 personnes chacun ; un groupe vacciné, l’autre non.

Une réduction de 94 % des infections symptomatiques

Les résultats préliminaires de l’analyse montrent une réduction de 94 % dans le taux d’infection symptomatique dans le groupe des 600 000 personnes vaccinées, par rapport au groupe non vacciné. Par ailleurs, en cas d’infection, on relève une réduction de 92 % du nombre de formes sévères de la maladie Covid-19.

Ces chiffres sont cohérents avec la baisse des infections et des hospitalisations dues au coronavirus à partir de la mi-janvier en Israël, « avec une réduction plus large et plus tôt parmi les personnes plus âgées » ainsi que dans les villes qui ont été précocement ciblées par la vaccination.

L’analyse se base sur des prélèvements PCR réalisés 7 jours après l’injection de la deuxième dose. Les conclusions vont gagner en précision au fil du temps, à mesure qu’il y aura de plus de recul après la deuxième injection. Une étude future incluant des dépistages réalisés 14 jours après la seconde dose du vaccin aura en effet bien plus de portée que celle-ci.

Les résultats fournis par cette étude prépubliée ont le mérite de donner un espoir concret sur l’utilité du vaccin Pfizer ; bien que les limites autour de ces données ne permettent de tirer encore aucune conclusion pour le moyen et le long terme.

