Le mois le plus court de l'année a aussi son lot d'événements astronomiques à observer. Voici comment profiter du spectacle de la Lune, des planètes et des étoiles, visibles à l'œil nu en février 2021.

C’est reparti pour un nouveau mois d’observations du ciel. Après un mois de janvier marqué par plusieurs conjonctions, comme le regroupement planétaire de Jupiter, Saturne et Mercure, février 2021 s’annonce un peu moins fourni en événements. Prenez donc soin de noter les dates qui suivent, pour être sûrs et sûres d’en profiter !

Voici les événements observables à l’œil nu au cours du mois de février.

Les phases de la Lune

Il n’y a malheureusement pas d’éclipse lunaire chaque mois (car l’orbite de la Lune autour de la Terre est inclinée), ce qui n’empêche pas de contempler l’astre pour profiter d’un autre spectacle : celui de ses phases. Chacune désigne une portion de l’astre éclairée par le Soleil, vu depuis la Terre.

Le jeudi 4 février , c’est le jour du dernier quartier. Une demi-Lune est visible. On peut aussi dire que la Lune est en quadrature Ouest.

, c’est le jour du dernier quartier. Une demi-Lune est visible. On peut aussi dire que la Lune est en quadrature Ouest. Le jeudi 11 février marque le jour de la nouvelle Lune… qu’il est inutile de chercher à observer, puisqu’on ne la voit pas dans le ciel.

marque le jour de la nouvelle Lune… qu’il est inutile de chercher à observer, puisqu’on ne la voit pas dans le ciel. Le vendredi 19 février , c’est l’étape du premier quartier. La Lune est en quadrature Est.

, c’est l’étape du premier quartier. La Lune est en quadrature Est. Le samedi 27 février, admirez la pleine Lune (mais pas la peine de lui prêter une influence sur votre sommeil ou votre humeur, croyances totalement infondées scientifiquement).

Les planètes observables à l’œil nu

Vénus est absente du mois de février 2021 : elle ne sera pas visible, et cela devrait continuer jusqu’à la fin du mois d’avril. Jupiter aussi n’est pas non plus visible, jusqu’à début mars.

Voici à quels moments observer les autres planètes du système solaire, accessibles sans instrument.

Mercure Mars Saturne Du 1er au 7 18h – 18h10 Capricorne 18h – 1h20 Bélier invisible Du 8 au 14 invisible 18h10 – 1h20 Bélier invisible Du 15 au 21 7h40 – 7h50 Capricorne 18h20 – 1h10 Bélier invisible Du 22 au 28 7h20 – 7h40 Capricorne 18h30 – 1h10 Taureau 7h20 – 7h40 Capricorne

Les autres phénomènes astronomiques

Février est également ponctué par d’autres phénomènes astronomiques.

Le dimanche 14 février en début de nuit, l’occasion est propice à l’observation de la lumière cendrée. Cette partie de la Lune habituellement plongée dans l’ombre devient observable, car éclairée par un clair de Terre : la lumière du Soleil réfléchie par la Terre.

en début de nuit, l’occasion est propice à l’observation de la lumière cendrée. Cette partie de la Lune habituellement plongée dans l’ombre devient observable, car éclairée par un clair de Terre : la lumière du Soleil réfléchie par la Terre. Le jeudi 18 février , la Lune va se rapprocher peu à peu de Mars.

, la Lune va se rapprocher peu à peu de Mars. Le lendemain, vendredi 19 février à 21h, la Lune se trouve exactement entre Mars et Aldébaran (ou Alpha Tauri), l’étoile la plus brillante de la constellation du Taureau.

à 21h, la Lune se trouve exactement entre Mars et Aldébaran (ou Alpha Tauri), l’étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Tout au long du mois, la constellation d’Orion est très bien placée pour être observée en début de soirée. Bételgeuse s’y trouve : les variations de luminosité de cette étoile ont beaucoup intrigué, au début de l’année 2020.

Vous savez maintenant quand scruter le ciel en février 2021. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes observations !

Crédit photo de la une : Pixabay Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo