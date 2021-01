Un regroupement entre Mercure, Saturne et Jupiter est annoncé le soir du dimanche 10 janvier 2021. Voici à quelle heure profiter de ce regroupement planétaire en France.

Un regroupement des planètes Mercure, Saturne et Jupiter est prévu le soir du dimanche 10 janvier 2021. En France, il sera possible d’y assister peu de temps après le coucher du Soleil, prévient l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) dans sa lettre d’information du mois.

Un alignement des 8 planètes est impossible, de même qu’un alignement quasi parfait de 3 planètes est assez peu probable. Par contre, on parle de regroupement planétaire lorsqu’au moins 3 planètes se trouvent dans un cercle sur la sphère céleste, explique l’IMCCE. Plus il y a de planètes dans le cercle, plus l’événement est rare, précise l’institut.

Deux cas de figure possibles

L’événement qui survient ce 10 janvier concerne 3 planètes. Dans ces situations, deux cas de figure sont possibles (illustrés sur l’image ci-dessous).

Le diamètre du cercle peut être égal à l’angle apparent qui sépare les 2 planètes les plus éloignées,

Ou alors les 3 planètes sont toutes sur un cercle (dans ce cas, aucun des angles apparents séparant les planètes n’est le diamètre du cercle). Ce dimanche, Mercure, Saturne et Jupiter sont dans cette configuration.

Le soir du 10 janvier 2021, à 20 heures, 21 minutes et 30 secondes (heure de Paris), les planètes Mercure, Saturne et Jupiter seront regroupées sur un cercle de la sphère céleste. Mais on peut aussi profiter du spectacle (si le ciel est dégagé, bien sûr) pendant les instants qui précèdent et qui suivent ce moment précis, à supposer que l’on se trouve dans la zone de visibilité de l’événement.

En France, c’est juste après le coucher du Soleil que l’on peut en profiter. Pour se repérer, voici les instants auxquels se couchent les différents astres, en plus du Soleil.

Astres Horaire du coucher le 10 janvier 2021 Soleil 17h13 (16h13 UTC) Mercure 18h13 (17h13 UTC) Jupiter 18h27 (17h27 UTC) Saturne 18h15 (17h15 UTC)

L’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides a recensé d’autres regroupements planétaires par le passé, par exemple un regroupement survenu entre Vénus, Mars et Jupiter le 26 octobre 2015, ou encore entre Mercure, Vénus et Jupiter le 11 mai 2011.

