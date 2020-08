Comme chaque année, le monde de l'astronomie s'ouvre davantage au grand public avec les Nuits des Étoiles. Malgré le coronavirus, de nombreux évènements sont prévus tout au long du mois d'août.

C’est l’un des évènements notables du mois d’août, pour qui s’intéresse à l’astronomie. Du 7 au 9 août 2020 ont lieu les Nuits des Étoiles, un rendez-vous annuel qui constitue une excellente occasion pour le public d’approcher une discipline scientifique qui est sans nul doute l’une des plus fascinantes et les plus enthousiasmantes, mais dont les arcanes ne sont pas les plus connues.

L’édition 2020 est bien sûr marquée par l’épidémie de coronavirus.

La bonne nouvelle, c’est que les Nuits des Étoiles n’ont pas été déprogrammées malgré la crise sanitaire. La « mauvaise », c’est que cela ne va pas sans quelques contraintes : le nombre de participants peut être revu à la baisse, afin d’éviter de créer des clusters de contamination, et les gestes barrières sont requis (port du masque obligatoire, lavage des mains, éloignement physique).

Si le cœur des Nuits des Étoiles se déroule entre le 7 et 9 août 2020, il y a en réalité des évènements qui ont lieu déjà depuis le début du mois et d’autres qui se prolongeront ou débuteront au cours de la deuxième quinzaine du mois, jusqu’au 22. Il faut dire qu’août est un mois propice aux observations, avec des soirs qui s’étirent en longueur et des vacances qui laissent du temps pour en profiter.

Où se rendre pour les Nuits des Étoiles ?

L’Association française d’astronomie met à disposition une carte interactive sur Google Maps qui géolocalise tous les évènements autour des Nuits des Étoiles. En date du 5 août, 217 résultats sont retournés, avec une distribution relativement homogène sur tout le territoire métropolitain. Il y a également quelques évènements en outre-mer, en Guyane et à La Réunion.

Pour vous aider à trouver un évènement, la carte contient un outil de recherche pour filtrer les résultats selon la plage de temps qui vous convient. Vous pouvez également faire une recherche par département et par type d’activité (Animation, conférence, observation, spectacle…). En général, l’accès est gratuit. Au besoin, il y a pour chaque évènement un formulaire de contact pour demander des précisions.

Cette année, les Nuits des Étoiles s’articulent autour de trois thèmes : la Voie lactée et les constellations du ciel d’été, une pluie d’étoiles filantes (les Perséides, dont l’essaim sera visible mi-août, avec un pic de visibilité le 12) et, bien sûr, Mars, dont la trajectoire orbitale la rapproche de la Terre. Mars qui a été au cœur de l’actualité, avec trois missions qui sont parties vers la planète rouge : Tianwen-1, Hope et Mars 2020.

Que voir dans le ciel en août ?

Les Nuits des Étoiles offrent l’occasion de découvrir la voûte céleste avec le concours d’un astronome, amateur ou professionnel. Cependant, rien ne vous empêche d’observer le ciel de votre côté, si le temps s’y prête, que la pollution lumineuse ne vous gêne pas trop et si vous avez un peu de matériel — à défaut d’une lunette astronomique, une paire de jumelles peut faire l’affaire.

Selon votre équipement, il y a plusieurs observations envisageables : les phases de la Lune et même quelques planètes, si vous savez les repérer dans le ciel (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne — Uranus, Neptune et Pluton étant beaucoup trop loin). Tout cela peut se faire à l’œil nu, mais l’observation sera plus satisfaisante si vous avez le moyen de zoomer sur l’astre de votre choix, pour en révéler quelques détails.

En fonction de la date de votre observation, quelques ballets spatiaux pourront être vus depuis la Terre, comme un « rapprochement » entre la Lune et Vénus, la Lune et Jupiter ou bien la Lune et Mars. Une pluie d’étoiles filantes, les Perséides, est aussi prévue en août. Et si vous cherchez plutôt le passage d’engins artificiels, vous pouvez vous rabattre sur l’ISS ou les satellites Starlink de SpaceX.

