Une nouvelle génération de satellites commerciaux tourne désormais en basse orbite, avec une lumière réfléchissante plus puissante que la majorité des étoiles. De quoi décevoir les astronomes.

Cinq imposants satellites de communication commerciale, baptisés BlueBirds, ont été lancés à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX jeudi dernier. Ces appareils sont équipés d’une large antenne réfléchissante d’environ 64 m2 qui les rend particulièrement brillant la nuit. Les premiers prototypes de la société surpassaient en luminosité la plupart des objets dans le ciel, à l’exception de la Lune, Vénus, Jupiter et sept des étoiles les plus brillantes.

Cinq autres satellites ont donc été ajoutés durant ce mois de septembre par l’entreprise AST SpaceMobile, qui ambitionne d’élargir sa constellation. En septembre 2023, l’entreprise texane a réalisé le tout premier appel téléphonique 5G entre son satellite prototype et un Samsung Galaxy S22. « Nous pensons que la connectivité cellulaire à large bande depuis l’espace révolutionnera la manière dont les gens se connectent » avait déclaré Abel Avellan, le PDG d’AST SpaceMobile.

Le nouveau satellite BlueBirds sera visible la nuit dans le ciel. // Source : AST Spacemobile

Starlink, BlueBirds, une nouvelle constellation en basse orbite

BlueWalker 3, lancé par la société en septembre 2022, s’est révélé aussi brillant que deux des dix étoiles les plus lumineuses dans le ciel, selon une étude publiée dans Nature en octobre 2023. « Notre prochaine génération de satellites sera trois fois et demie plus grande » avait déclaré le PDG de la société. Actuellement, il n’existe aucune réglementation officielle pour limiter la luminosité des satellites en orbite.

Rappelons SpaceX a déjà lancé plus de 7 000 satellites, et de nouvelles séries de ses satellites Starlink continuent d’être envoyées en orbite basse. Amazon, OneWeb et Lynk Global cherchent également à entrer dans la course. Les nuits étoilées vont paraitre plus artificielles pour les astronomes.

