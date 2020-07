La Station spatiale internationale est régulièrement visible dans le ciel. Ce mercredi 22 juillet 2020, elle doit faire un passage plutôt brillant. Comment anticiper la visibilité de l'ISS ?

La Station spatiale internationale devrait faire un passage remarqué ce mercredi 22 juillet 2020. Entre 23h28 et 23h36 (heure de Paris), l’ISS va traverser le ciel de l’ouest vers l’est. La veille, elle a traversé le ciel de France entre 22h41 et 22h46. Son passage se produisant plus tard ce soir, elle devrait être encore plus distinguable car le ciel sera plus sombre.

La carte suivante montre le parcours de l’ISS dans le ciel, vu de Paris. Sa trajectoire passe par la Grande Ourse, une constellation célèbre pour sa forme de « chariot » ou de « grande casserole », qui peut servir de repère. Sa magnitude devrait être au plus fort de -2,9 (plus la magnitude d’un objet céleste est faible, plus il est lumineux). Néanmoins, il n’est pas certain qu’on puisse la voir partout : un ciel très nuageux est annoncé à Paris, par exemple.

Ce passage brillant de l’ISS, à supposer que le ciel soit suffisamment dégagé, n’est pas une exception. La station, qui évolue à une vitesse de 28 000 km/h, fait 15 fois le tour de la Terre chaque jour. Il y a donc régulièrement des opportunités de contempler le passage de la station. Voici quelques conseils pour savoir quand et comment la voir.

Quels outils utiliser pour anticiper les passages de l’ISS ?

Plusieurs outils permettent de prévoir les prochains passages de la station dans le ciel. Depuis juin dernier, un compte Twitter indique chaque jour les passages de l’ISS au-dessus de la France, le soir et la nuit : @see_iss_france. Cinq minutes avant chaque passage, un tweet l’annonce.

Pour observer l'ISS 🛰️ :

1) Récupère l'horaire de passage.

2) Repère la direction d'arrivée de l'ISS.

3) Soit patient, le temps que l'ISS arrive dans l'horizon il peut se passer quelques minutes.

4) Profite et n'hésite pas à prendre une photo en nous taguant : @see_iss_france. — See the ISS from France (@see_iss_france) June 1, 2020

Le parcours de la station dans le ciel peut également être anticipé en cartes, grâce au site Heavens-Above, dont la carte ci-dessus est extraite. Pour cela, il faut se rendre sur la page du site consacrée aux passages visibles de l’ISS. Pour avoir des données les plus précises possibles, il faut penser à renseigner sa localisation dans l’encadré en haut à droite du site.

Le tableau permet de voir les passages visibles de la station selon les jours. Pour plus de détails, il faut ensuite cliquer sur les dates, ce qui permet d’obtenir la carte du ciel souhaitée. Il est également possible d’afficher une carte de la trajectoire projetée au sol.

Pour suivre le passage de la station en direct, et savoir quelle zone de notre planète elle survole, vous pouvez vous servir du site Spot The Station. La carte montre la position de l’ISS, ainsi que celle où elle se trouvait il y a 1h et demie, et celle où elle se trouvera dans 1h et demie. La Cité de l’espace a aussi sa propre carte pour suivre en temps réel la station, un peu plus épurée.

Des applications utiles

Côté applications, ESA WIS (disponible sur iOS) permet de suivre les trajectoire de l’ISS et d’autres objets artificiels. L’application affiche une vue de la Terre et la position de l’ISS, ainsi que celle de divers objets comme, par exemple, le télescope spatial Hubble ou l’observatoire XMM-Newton.

Une autre application, baptisée ISS Detector, est disponible sur iOS et Android (notez cependant qu’elle est en anglais). Le service est assez riche en renseignements sur chaque passage visible et vous suivez en direct sur une carte l’avancée de la station sur sa trajectoire. Il est possible de paramétrer des alertes pour ne pas manquer les passages.

Avec tous ces outils, on obtient ainsi une vue assez complète sur les prochains passages de l’ISS dans le ciel : l’heure auquel le passage commence et s’achève, la zone du ciel à scruter, la direction dans laquelle l’ISS passe et sa luminosité.