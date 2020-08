Le mois des traditionnelles Nuits des Étoiles est arrivé ! En août 2020, continuez d'observer la Lune, les planètes et profitez du bel essaim d'étoiles filantes des Perséïdes. Voici toutes les dates pour ne rien manquer.

Après un mois de juillet marqué par l’apparition de la comète NEOWISE dans le ciel, août 2020 devrait aussi apporter son lot de réjouissances astronomiques. La période estivale, propice aux observations, s’accompagne également des traditionnelles manifestations organisées pendant les Nuits des Étoiles.

Voici les dates à retenir pour contempler la voûte céleste ce mois-ci.

Les phases de la Lune

L’astre le plus familier du ciel a encore de nombreux mystères. Récemment, des scientifiques ont découvert que la Lune serait finalement plus jeune que prévu. L’astre présente toujours la même face à la Terre, éclairée différemment par le Soleil au cours du mois. Pour s’y retrouver, on parle de phases.

Le lundi 3 août , c’est le jour de la pleine Lune. L’ensemble du disque est éclairé par le Soleil.

, c’est le jour de la pleine Lune. L’ensemble du disque est éclairé par le Soleil. Le mardi 11 août , c’est l’étape du dernier quartier — on peut voir une demi-lune.

, c’est l’étape du dernier quartier — on peut voir une demi-lune. Le mercredi 19 août correspond au jour de la nouvelle lune. L’astre n’est pas visible dans le ciel.

correspond au jour de la nouvelle lune. L’astre n’est pas visible dans le ciel. Enfin, le mardi 25 août, c’est une demi-lune que l’on retrouve lors de la phase du premier quartier.

Les planètes observables à l’œil nu

En levant les yeux vers le ciel étoilé, on peut aussi apercevoir des planètes, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un instrument. Voici leur visibilité au cours du mois d’août.

Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 2 5h40 – 6h20 Gémeaux 3h50 – 6h20 Taureau 0h40 – 6h20 Poissons 21h40 – 4h10 Sagittaire 21h40 – 4h50 Sagittaire Du 3 au 9 6h10 – 6h30 Cancer 3h50 – 6h30 Orion 0h20 – 6h30 Poissons 21h30 – 3h40 Sagittaire 21h30 – 4h20 Sagittaire Du 10 au 16 invisible 3h40 – 6h40 Gémeaux 0h – 6h40 Poissons 21h10 – 3h Sagittaire 21h10 – 3h50 Sagittaire Du 17 au 23 invisible 3h50 – 6h50 Gémeaux 23h40 – 6h50 Poissons 21h – 2h30 Sagittaire 21h – 3h20 Sagittaire Du 24 au 31 invisible 3h50 – 7h Gémeaux 23h20 – 7h Poissons 20h50 – 2h Sagittaire 20h50 – 2h50 Sagittaire

Les autres phénomènes astronomiques

En août, divers phénomènes astronomiques sont à prévoir.

Le samedi 1er août , la (quasi) pleine Lune passe juste en-dessous de la planète Jupiter.

, la (quasi) pleine Lune passe juste en-dessous de la planète Jupiter. Il ne s’agit pas d’un phénomène astronomique en tant que tel, mais notez que les nuits des 7, 8 et 9 août , seront organisées les Nuits des Étoiles. Attention, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, les manifestations organisées seront quelques peu contraintes (application des gestes barrière et limite du nombre de participants).

, seront organisées les Nuits des Étoiles. Attention, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, les manifestations organisées seront quelques peu contraintes (application des gestes barrière et limite du nombre de participants). Le dimanche 9 août , c’est au tour de Mars de rencontrer la Lune en fin de nuit.

, c’est au tour de Mars de rencontrer la Lune en fin de nuit. Le mercredi 12 août correspond au maximum de l’essaim des Perséïdes. Ce jour-là, vers 3h30, un superbe cortège de planètes est également à voir, constitué de Jupiter, Saturne, Mars, la Lune (notre satellite, qui n’est pas une planète) et Vénus. Il est à observer depuis le Sud-Ouest vers le Nord-Ouest.

correspond au maximum de l’essaim des Perséïdes. Ce jour-là, vers 3h30, un superbe cortège de planètes est également à voir, constitué de Jupiter, Saturne, Mars, la Lune (notre satellite, qui n’est pas une planète) et Vénus. Il est à observer depuis le Sud-Ouest vers le Nord-Ouest. Le samedi 15 août , une conjonction entre la Lune et Vénus est au programme.

, une conjonction entre la Lune et Vénus est au programme. Le samedi 29 août, Jupiter et Saturne reçoivent la visite de la Lune.

Vous connaissez désormais les événements astronomiques à ne pas manquer au mois d’août 2020. Bonne observation du ciel — en espérant que la météo soit clémente !

