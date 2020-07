La NASA prépare le lancement de la mission Mars 2020, qui consiste à envoyer un astromobile, Persévérance, à la surface de la planète rouge. Le véhicule doit enquêter sur les traces d'une vie passée. Il sera accompagné d'un drone hélicoptère. Un retour d'échantillons est aussi envisagé.

Le lancement en résumé

Quoi ? Le départ de la mission américaine Mars 2020 ;

Le départ de la mission américaine Mars 2020 ; Quand ? Le 30 juillet 2020, à 13h50 (heure de Paris) ;

Le 30 juillet 2020, à 13h50 (heure de Paris) ; Où ? Depuis la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride ;

Depuis la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride ; Que verra-t-on ? Le déploiement d’un astromobile sur la planète rouge, baptisé Persévérance, et d’un hélicoptère-drone expérimental. Un retour d’échantillons est aussi envisagé.

Quelle est la mission ?

Il s’agit d’une mission d’exploration de la planète Mars, avec à la clé un possible retour d’échantillons sur Terre. Baptisée Mars 2020, parce qu’elle concerne la planète rouge et survient cette année, elle est conduite par la NASA. À bord se trouve un astromobile, qui est baptisé Persévérance. Il s’agit du cinquième rover que les USA envoient sur ce monde, après Sojourner, Spirit, Opportunity et Curiosity.

Persévérance est bardé d’instruments scientifiques. Il dispose aussi de 23 ( !) caméras, qui lui servent pour explorer les environs, mais aussi pour se diagnostiquer et mener à bien ses missions de recherche. L’engin embarque une station météo, des spectromètres, des lasers et un radar. Ils doivent notamment servir à étudier la structure géologique du sous-sol et la composition chimique des roches.

Mais surtout, la mission Mars 2020 inclut une expérience inédite : un drone hélicoptère. Le véhicule volant, intitulé Ingenuity (ou Mars Helicopter Scout), va tenter de démontrer qu’il est possible d’explorer les environs par les airs, malgré une densité atmosphérique bien plus faible que sur Terre. Si ça marche, cela voudra dire que des drones pourront servir à l’avenir pour des missions de reconnaissance.

Fondamentalement, la mission consiste à déterminer si Mars a pu accueillir des formes de vie anciennes. L’hypothèse est plausible dans la mesure où il a été établi que de l’eau existe sur Mars, notamment dans son proche sous-sol, et qu’elle s’écoulait à l’état liquide à la surface par le passé. En outre, de grandes molécules organiques à la surface de Mars ont été détectées en 2018.

Au total, la mission primaire de Mars 2020 doit durer deux ans — l’hélicoptère lui ne sera actif que quelques semaines, le temps de démontrer son fonctionnement. Mais dans le cas d’une mission de retour d’échantillons, il faudra patienter jusqu’en 2026, avec l’envoi de deux sondes. Et encore, cela ne tient pas compte du voyage de retour : arrivée prévue sur Terre en 2031. Il faudra s’armer de patience.

Date du lancement

La fenêtre de tir s’étend du 30 juillet au 15 août 2020. Cependant, la NASA souhaite tenter un décollage le plus tôt possible, afin d’avoir des possibilités de repli en cas de conditions météorologiques défavorables, par exemple. L’agence spatiale américaine vise donc un tir le 30 juillet, depuis la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride (États-Unis). L’heure du décollage est programmée pour 13h50, heure de Paris.

Comment suivre le lancement en direct

Il sera possible d’assister en direct au décollage de la mission depuis la chaîne YouTube de la NASA. Vous pouvez en profiter en lançant directement la vidéo intégrée ci-dessous.

