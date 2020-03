À l'issue d'un vaste concours, la NASA a annoncé que son prochain astromobile martien s'appellera « Persévérance ». La mission qui l'embarquera, Mars 2020, décollera au mois de juillet.

Ce sera donc « Persévérance ». Jeudi 5 mars à 19h30, l’agence spatiale américaine a enfin dévoilé le nom que portera le prochain astromobile qui sera envoyé sur Mars lors d’une mission qui doit prendre son envol au mois de juillet 2020. Ce nom l’emporte sur les autres propositions qui étaient Endurance, Ténacité, Promesse, Vision, Clarté, Ingéniosité, Hardiesse et Courage.

Pour choisir un nom à l’astromobile, un concours a été lancé par la NASA auprès de la jeunesse américaine. Plus de 28 000 propositions ont ainsi été recueillies auprès des élèves. Celle-ci a été réduite ensuite à 155 noms et, dans les ultimes étapes, à 9. Les jeunes devaient écrire un texte pour se départager. Celui-ci rédigé par Alexander Mather, un jeune collégien vivant dans l’État de Virginie.

« Les êtres humains feront toujours preuve de persévérance dans l’avenir », a-t-il déclaré lors de l’annonce du nom du rover.

The student who wrote the winning essay : #Mars2020 "Human Beings will always show Perseverance into the future." pic.twitter.com/QmL7ZqdBRy

— Gene J. Mikulka (@genejm29) March 5, 2020