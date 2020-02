La planète Mercure est en rétrograde. L'expression, souvent associée à des croyances astrologiques, désigne une non actualité sur le plan scientifique. Voici pourquoi.

Mercure est en rétrograde : si l’on en croit l’astrologie (qui n’est pas une science reconnue, mais un ensemble de croyances), ce fait serait annonciateur de contrariétés diverses et variées. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on dit que Mercure est en rétrograde ? L’expression renvoie-t-elle à un phénomène scientifique ?

Le terme de rétrogradation est utilisé pour décrire un mouvement apparent de recul d’une planète, qui est en train de se déplacer autour du Soleil, observée depuis la Terre. « Sur le plan scientifique, c’est une non actualité » , explique à Numerama Johan Richard, astronome à l’observatoire de Lyon. La situation se produit quatre fois par an. « À cause des vitesses relatives entre les deux planètes autour du Soleil, de temps en temps Mercure semble ‘reculer’ sur le ciel. C’est un effet d’optique, dû à la géométrie des orbites, mais physiquement il ne se passe rien de spécial. Pour Mercure, cela dure un peu moins d’un mois », poursuit le scientifique.

Pourquoi parle-t-on tant de la rétrogradation de Mercure ?

Mercure n’est pas l’unique planète concernée. « Ce mouvement rétrograde se produit pour toutes les planètes », nous indique Johan Richard. Pourtant, Mercure semble occuper une place à part dans les croyances astrologiques : son mouvement rétrograde fait régulièrement l’objet de prédictions. Comment expliquer cette popularité ? Peut-être en raison de la distance qui sépare Mercure et la Terre. Le mouvement rétrograde de Mercure « se produit plus fréquemment » (qu’avec d’autres planètes, comme Jupiter par exemple) en raison d’un effet de distance, nous confirme Johan Richard.

Néanmoins, le mouvement rétrograde de Mercure n’est pas le plus facile à observer. « Dans la majorité des mouvements rétrogrades, on prend l’exemple de Mars, qui est le plus flagrant, car bien plus visible à l’œil nu. Il est très difficile de l’observer à l’œil nu pour Mercure, qui est très proche du Soleil », selon l’astronome. Le spécialiste prend pour exemple la page Wikipédia consacrée à la rétrogradation, qui ne fait (dans sa version française) aucunement mention de Mercure et détaille le mouvement apparent de Mars.

Il n’y a donc pas vraiment de quoi blâmer Mercure si vous avez des contrariétés ces jours-ci… le mouvement apparent de la planète n’y est pour rien.