Pour la deuxième fois, SpaceX va tenter de lancer sa mission habitée vers la Station spatiale internationale ce samedi 30 mai 2020. Si la météo permet le décollage, la capsule Crew Dragon devrait être visible dans le ciel. Comment et quand la voir ?

SpaceX a dû reporter son lancement historique, à l’origine prévu le mercredi 27 mai 2020. La météo peu clémente a incité la Nasa et SpaceX à faire preuve de prudence, en repoussant le vol au samedi 30 mai. Si les conditions le permettent, la Falcon 9 pourra décoller de son pas de tir à 21h22 (heure française), emportant avec elle la capsule Crew Dragon et son équipage, les astronautes Douglas Hurley et Bob Behnken. Ils seront dirigés vers la Station spatiale internationale (ISS).

Comme mercredi dernier, certains observateurs du ciel pourront se préparer à voir passer la capsule, visible à l’œil nu dans le ciel, après son décollage. Cependant, il faudra prendre en considération le fait que les conditions d’observations seront différentes, par rapport à celles du 27 mai.

Où chercher la capsule dans le ciel ?

Comme le fait observer le médiateur scientifique Pierre Henriquet sur Twitter, la capsule devrait surtout être visible pour les observateurs et observatrices situés dans le sud de la France. À Paris, par exemple, l’observation risque d’être compliquée : bien qu’elle soit possible techniquement, il faut noter que la capsule ne passera pas très haut dans le ciel.

Comme pour l’observation des trains de satellites Starlink, il existe un outil bien pratique pour savoir dans quelle direction voir la capsule Crew Dragon, en fonction du lieu où l’on se trouve. Il s’agit du site Heavens-Above. Avant toute utilisation, il faut indiquer sa localisation à l’aide de l’encadré en haut à droite de la page. La carte qui s’affiche peut simplifier cette démarche. Ensuite, il faut se rendre sur la page du site baptisée « Crew Dragon – Passages visibles », puis sélectionner la date du 30 mai. C’est à cette étape que vous verrez s’afficher la carte du passage.

La carte suivante correspond à ce que verront des observateurs situés à Toulouse. La capsule fera son apparition à 23h14 et son passage sera terminé à 23h18.

Ce même site permet d’afficher la trajectoire de la capsule projetée au sol. La carte indique la zone où le satellite se trouve au moins à 10° au-dessus de l’horizon (un paramètre utile pour savoir si le passage du Crew Dragon est suffisamment haut pour être vu). Cette zone est représentée par un cercle clair bordé de rouge et son étendue dépend de l’altitude de la capsule.

Pourquoi la capsule ne passe pas au même endroit que prévu mercredi ?

Ce samedi 30 mai, le décollage de la fusée Falcon 9 se passera au même endroit que prévu le mercredi précédent. L’envol doit avoir lieu aux États-Unis, depuis le centre spatial Kennedy, situé en Floride. On aurait donc pu s’attendre, si ce paramètre du décollage restait inchangé, à voir passer la capsule au même endroit que prévu mercredi soir.

Pierre Henriquet a expliqué pourquoi ce n’est pas le cas, dans la suite de son thread sur Twitter. « Comme la Terre tourne autour du Soleil, le plan de l’orbite de l’ISS se décale d’environ 1° par jour par rapport au sol. Cela correspond à un décalage d’environ 300 kilomètres chaque jour. Et là, 3 jours séparent les 2 tirs. L’heure change donc, mais aussi l’angle de tir », résume le médiateur scientifique.

Atteindre la Station spatiale internationale nécessite par ailleurs de respecter des horaires bien précis. Il faut lancer la fusée au moment où le pas de tir est bien aligné sur le plan orbital de l’ISS.

