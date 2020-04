Un train de satellites Starlink de SpaceX va passer dans le ciel ce vendredi 24 avril. Si vous voulez apercevoir ces satellites, qui ont été lancés dans l'espace le 22 avril, voici comment faire.

Plusieurs internautes intrigués ont signalé ce jeudi 23 avril 2020 le passage de plusieurs points lumineux dans le ciel, aux alentours de 22h. Aucun rapport avec les Lyrides, un essaim d’étoiles filantes actuellement actif : il s’agit d’un nouveau train de satellites Starlink, qui avaient été lancés la veille par SpaceX. Un nouveau passage est d’ailleurs prévu ce soir, vendredi 24 avril.

Vous souhaitez les apercevoir ? Pour cela, il faut savoir que la trajectoire des satellites Starlink est toujours orientée de l’Ouest vers l’Est. En fonction des situations, les satellites peuvent aller soit du Sud-Ouest vers le Nord-Est, ou du Nord-Ouest vers le Sud-Est.

À quelle heure ?

Pour connaître l’heure précise de leur passage, il est possible d’utiliser plusieurs outils. Le site Heavens-Above mentionne dans un tableau le passage de tous les objets Starlink d’un même lancement (il est possible de modifier la localisation). À l’heure de Paris, on voit ainsi que le début du passage doit commencer à 21h58, pour s’achever à 22h03. La luminosité des objets est située entre 1,3 et 1,1, ce qui signifie qu’il sont visibles à l’œil nu. Plus un objet est brillant, plus sa magnitude est faible (la magnitude limite de l’œil nu est de 6).

Ce même site permet de consulter une animation en trois dimensions et en temps réel de la position des satellites autour de la Terre. Il est également possible d’utiliser la carte Satmap pour suivre en direct le passage de ces satellites.

Un autre outil, baptisé Find Starlink, permet aussi de consulter les moments de visibilité des satellites. Il suffit d’indiquer sa localisation pour obtenir la date et la durée des prochains passages de satellites Starlink dans cette zone. Le site précise si les engins sont nouveaux ou anciens (par rapport à leur date de lancement), et s’ils doivent être lumineux ou pas. Une carte en temps réel, qui indique leur position et leur trajectoire, est également proposée.

Avec l’ensemble du futur réseau des satellites Starlink, SpaceX projette d’offrir un accès à Internet depuis l’orbite terrestre basse. La mise en service doit avoir lieu cette année. Ce déploiement n’est pas sans inquiéter les astronomes et météorologistes, qui craignent que la qualité de la recherche scientifique soit amoindrie par la présence de ces engins.

Crédit photo de la une : Flickr/CC/Jurgen Mangelsdorf (photo recadrée)