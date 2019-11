Les planètes ont une forme de sphère (certes, rarement parfaite). Mais pourquoi sont-elles rondes ? C'est à cause de la gravité.

Même si on sait que sa forme n’est pas parfaitement sphérique, la Terre est ronde. C’est le cas de toutes les autres planètes. Pourquoi ces astres ont-ils cette forme caractéristique ? Pourquoi les planètes ne sont-elles pas en forme de cône, de cube ou de disque plat (même si les « flat earthers » sont eux convaincus que la Terre est plate) ?

« Une planète est ronde à cause de la gravité, explique la Nasa sur son site Space Place. La gravité d’une planète tire de manière égale de tous les côtés. La gravité tire du centre vers les extrémités, comme les rayons d’une roue de vélo. C’est pourquoi la forme générale de la planète est une sphère, c’est-à-dire un cercle en trois dimensions. »

La gravité, qui explique la forme (pas parfaitement) sphérique des planètes, est une force. C’est elle qui attire les objets vers le centre d’un corps : ainsi, les planètes sont en orbite autour du Soleil sous l’effet de la gravité. On suppose qu’une planète se forme dans un disque protoplanétaire, avec la collision de matériaux. « Au bout d’un moment, il y a assez de matière pour obtenir une bonne quantité de gravité », poursuit la Nasa.

Quelles planètes sont presque des sphères parfaites ?

Lorsque l’on se demande si les planètes du système solaire sont de véritables sphères, on constate qu’il y a des différences. Mercure et Vénus, qui ont déjà en commun d’être les seules planètes sans lune dans le système solaire, peuvent se targuer d’être « presque des sphères parfaites, comme des billes », selon la Nasa. Saturne et Jupiter sont plus « aplaties ». L’agence spatiale américaine les compare à des « balles de base-ball écrasées lorsque quelqu’un s’assoit dessus » (Saturne et Jupiter apprécieront la comparaison).

La Terre et Mars ne sont pas parfaitement sphériques non plus, mais elles le sont davantage que Saturne et Jupiter. Uranus et Neptune, pas tout à fait rondes mais presque, sont quant à elle dans une situation intermédiaire.