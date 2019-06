Dans la nuit du 18 au 19 juin 2019, la Lune et Saturne seront très proches dans le ciel. Jusqu'à l'aube, vous pourrez observer cette rencontre céleste.

Quelques jours après un rapprochement avec Jupiter, la Lune rencontrera de nouveau un astre dans le ciel. Dans la nuit du 18 au 19 juin 2019, notre satellite sera tout près de Saturne. Ce rapprochement sera observable jusqu’à l’aube.

Le disque visible de la Lune sera éclairé à 99 %, un jour après l’entrée dans la phase de la pleine lune. À condition que la météo le permette, vous devriez pouvoir profiter de son rapprochement avec Saturne jusqu’à la fin de la nuit. La Lune sera un repère idéal pour repérer la planète célèbre pour ses anneaux.

Regardez en direction du sud

Pour observer cette rencontre, il faudra regarder en direction du sud. Vue depuis Paris (si les nuages le veulent bien), Saturne apparaîtra vers la gauche et vers le bas par rapport à la Lune, au début de la nuit (contrairement à la carte des constellations ci-dessous qui montre Saturne en haut, plus tard dans la nuit vers 3h). Le planétarium virtuel The Sky Live permet de voir que les deux astres commenceront à être visibles à partir de 23h le mardi 18 juin. La Lune et Saturne seront couchées à 8h le lendemain.

Saturne et la Lune seront à proximité de la constellation du Sagittaire. Avec sa forme de théière, elle fait partie des constellations qu’il est utile de connaître lorsque l’on veut se repérer pour regarder le ciel.

Évidemment, mieux vaut s’éloigner des villes : la pollution lumineuse risquerait de gâcher le spectacle céleste. Bonne observation du ciel !