La forme d'Ultima Thulé n'est pas aussi sphérique que prévue. Des images plus précises de l'objet céleste montrent qu'il est en fait aplati, comme une sorte de crêpe épaisse.

Ultima Thulé, le plus lointain objet exploré par l’humanité, ressemble à un « pancake ». Voici comment l’astronome Alan Stern, responsable de la mission New Horizons, décrit ce corps approché par la sonde de la Nasa au début de l’année.

L’agence spatiale américaine a dévoilé le 8 février 2019 une séquence plus précise d’Ultima Thulé, capturée le 1er janvier. La sonde a immortalisé ces images à 8 862 kilomètres de l’objet et à 6,6 milliards de kilomètres de la Terre. Elles permettent d’en savoir davantage sur la forme d’Ultima Thulé.

