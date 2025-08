Lecture Zen Résumer l'article

Pour la 35ᵉ année d’affilée, l’Association Française d’Astronomie organise les Nuits des étoiles partout en France, du 1er au 3 août 2025. Voici où vous rendre, et ce que vous pourrez observer durant les différents évènements animés par des bénévoles.

Cette année encore, l’Association Française d’Astronomie (AFA) remet le couvert pour vous mettre des étoiles dans les yeux du 1er au 3 août 2025. Partout en France, des manifestations gratuites pour observer les étoiles seront organisées par des associations, clubs et collectivités territoriales, durant les Nuits des étoiles.

Vous allez littéralement pouvoir lever les yeux au ciel et être guidé dans votre observation de la voûte céleste, grâce à des bénévoles qui animeront les différents évènements organisés.

Où aller en France pour profiter des Nuits des étoiles en 2025 ?

L’AFA a mis à disposition une carte sur son site recensant les évènements organisés en France. Cliquez sur un des petits points rouges pour avoir tous les détails du lieu, des horaires et du programme qui vous intéresse. Il est aussi possible de filtrer les évènements par période et par lieu.

Carte des évènements organisés par l’AFA en France pour les Nuits des étoiles 2025. // Source : Capture d’écran AFA

Et, pour la météo, faut-il s’inquiéter ?

À Paris, vendredi et samedi, les nuits s’annoncent peu nuageuses, contrairement à dimanche, où le ciel risque d’être voilé. De bonnes conditions, à priori, pour observer les étoiles.

Météo à Paris du 1er au 3 août 2025. // Source : Capture d’écran du site Météo France

Pour le reste du pays, le ciel sera dégagé le vendredi au sud-est et du côté de la Bretagne. Samedi, le ciel sera dégagé dans la majeure partie du pays, sauf dans l’est et le sud-est. Enfin, dimanche, le ciel sera couvert partout, excepté du côté de la région sud-est.

Que pourra-t-on observer dans le ciel ce week-end ?

L’AFA annonce sur son site : « Le spectacle céleste sera au rendez-vous aussi avec des Perséides. Le ciel profond sera à la portée de nos télescopes, de la Voie lactée du nord au sud, depuis Cassiopée et Persée, jusqu’au Scorpion et au Sagittaire, en direction du centre galactique, après l’observation d’un premier quartier de Lune en début d’après-midi ». De quoi réjouir les plus et les moins aguerris à l’observation des étoiles.

Plus concrètement, le site recense quelques phénomènes à admirer, comme :

Des planètes, dont l’observation de Saturne à partir de 22h30 vers l’horizon est. Les anneaux pourront peut-être être vus au travers d’un télescope. Également, de Vénus vers 3h du matin, ainsi que Jupiter et quelques-uns des ses satellites, vers 4h.

Le pic des Perséides, la pluie d’étoiles filantes qui s’observe à l’œil nu. Son apogée est prévue pour le week-end de la mi-août, mais les météores sont observables avant et après.

Les astres estivaux, comme les étoiles du Triangle de l’été, « composé de Véga (de la constellation de la Lyre), de Deneb (du Cygne) et d’Altaïr (de l’Aigle) ». À l’écart de la pollution lumineuse, les plus chanceux pourront tenter d’apercevoir la lueur de la Voie lactée et dans d’excellentes conditions, avec un télescope, la galaxie d’Andromède.

Enfin, cette année, le thème de ces Nuits des étoiles sera : « Les Océans du ciel ». Pourquoi ? Parce que, comme l’explique l’AFA, l’eau est une molécule présente partout, en abondance, dans l’Univers, « dans le vide interstellaire ; au sein de nébuleuses obscures et nuages de poussière ; dans les disques protoplanétaires tournant autour d’étoiles jeunes ; à la surface d’exoplanètes».

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama