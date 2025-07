Lecture Zen Résumer l'article

Le séisme survenu près de la péninsule du Kamtchatka (Russie) apparaît un bon candidat pour figurer dans le classement des 10 plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés. Ces 10 secousses les plus intenses sont d’ailleurs pour la plupart concentrées autour de l’océan Pacifique.

On en parle déjà comme du plus puissant séisme jamais enregistré depuis 2011, lorsqu’un tremblement de terre d’ampleur s’était produit au large du Japon, avant de provoquer un terrible tsunami. Dans la nuit du 29 au 30 juillet 2025 (heure de Paris), une violente secousse a été détectée au large de la péninsule du Kamtchatka, en Russie.

L’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS), dans un message sur X (ex-Twitter), a confirmé la survenue d’un séisme d’une magnitude de 8,8 près de cette longue bande de terre, située à l’extrême est russe, au nord du Japon. « Des alertes au tsunami ont été émises dans tout le bassin du Pacifique », a souligné l’organisme gouvernemental.

Survenu à 21 km de profondeur, ce séisme aurait-il pu être prédit ? En tout cas, l’USGS fait remarquer qu’il y a eu un signe avant-coureur : le 20 juillet, une première secousse d’une magnitude de 7,4 a eu lieu. De plus, l’épicentre se trouve non loin de celui qui avait été à l’origine d’un tremblement de terre exceptionnel, en 1952 (magnitude de 9).

Carte montrant l’épicentre du séisme. // Source : Tsunami.gov (modifiée)

Les 10 séismes les plus puissants jamais enregistrés

La violence de l’évènement au Kamtchatka est telle qu’elle pourrait amener à une révision du classement des 10 des séismes les plus puissants jamais enregistrés. Avant le séisme en Russie, les 10 principales secousses selon les données de l’UGS sont les suivantes. Il est à noter que cela n’inclut que celles qui ont pu être enregistrées.

Position Lieu Magnitude Date 10 Sumatra (Indonésie) 8,6 2012 9 Arunachal Pradesh (Inde) 8,6 1950 8 Alaska (États-Unis) 8,7 1965 7 Esmeraldas (Équateur) 8,8 1906 6 Biobío (Chili) 8,8 2010 5 Kamtchatka (Russie) 9,0 1952 4 Tōhoku (Japon) 9,1 2011 3 Sumatra (Indonésie) 9,1 2004 2 Alaska (États-Unis) 9,2 1964 1 Biobío (Chili) 9,5 1960

Une échelle de la magnitude de plus en plus intense

Pour expliciter ces paliers dans la magnitude d’un séisme, et décrire son intensité, on dit qu’un tremblement de terre au-delà de 8 est capable de « détruire entièrement des communautés près de l’épicentre ». Ces secousses sont très peu fréquentes : on en dénombre une chaque année, voire tous les deux ans. Au-delà de 9, elles sont encore pires, mais aussi plus rares.

« Un séisme de magnitude 5 correspond à l’énergie dégagée par la bombe nucléaire qui détruisit Hiroshima »

En sismologie, la magnitude est une échelle logarithmique, c’est-à-dire que chaque élévation dans le classement entraîne une multiplication de l’énergie libérée, et non pas une simple addition. Ainsi, l’écart entre un séisme dont la magnitude est 8 et un autre de 9 est incommensurablement plus grand qu’entre deux secousses de 4 et 5, en termes d’intensité.

Pour avoir un ordre d’idée, « un séisme de magnitude 5 correspond à peu près à l’énergie dégagée par la bombe nucléaire qui détruisit Hiroshima », note le musée de sismologie. Et « un séisme de magnitude 9 génère des ondes d’amplitude 10 fois plus importante qu’un séisme de magnitude 8 et qu’il libère environ 30 fois plus d’énergie sismique ».

