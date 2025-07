Lecture Zen Résumer l'article

De nouvelles règles de calcul pour la TVA vont s’appliquer sur votre facture d’électricité, et cela dès le 1er août 2025. Cette évolution vise à mettre la France en conformité avec le cadre européen. Pour limiter les perspectives d’une hausse, le gouvernement actionne par ailleurs certains leviers.

Le gouvernement n’en a pas encore parlé dans son récapitulatif mensuel des changements à venir dans le pays, mais ça ne saurait tarder. En effet, à partir du 1er août 2025, un tout nouveau mode de calcul sera appliqué sur les factures d’électricité, ce qui pourrait amener certains ménages à payer un peu plus cher leur courant.

Pourquoi l’électricité change ?

La raison ? Les modalités de calcul de certaines taxes et contribution sont en cours de révision. Aujourd’hui, on dénombre trois taxes et contribution sur une facture d’électricité :

un taux de 20 % qui s’applique sur le montant de sa consommation d’électricité et aussi sur l’accise sur l’électricité (ex-CSPE et ex-TCCFE) ;

un taux de 5,5 % sur le montant de son abonnement ;

un taux de 5,5 % sur la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) ;

Or, cette architecture n’est pas conforme au droit européen, de l’aveu même de l’administration française. « Cette double taxation [la TVA réduite à 5,5 % sur la part fixe de l’abonnement et la TVA normale à 20 % sur la part variable de la consommation, NDLR] n’est pas autorisée par l’Union européenne », est-il dit sur Service-Public.fr.

En conséquence, il est requis « d’imposer des taux de TVA uniformes pour un même service ». Aussi, le taux de 5,5 % sur le montant de son abonnement va passer à 20 % à partir du 1er août 2025. Cela, afin d’être « en conformité fiscale avec le droit européen. » La TVA sur l’abonnement au gaz, polluant et importé, reste à 5,5 %.

Est-ce que ça va forcément provoquer une hausse ?

Cela étant, est-ce que cela va conduire à une hausse automatique et systématique de la facture ? La question dépendra notamment de votre profil de consommation. Le 26 juillet, RMC a fait des estimations et montre qu’il faut sans doute s’attendre à hausses lorsque l’on consomme peu, mais aussi à des baisses si l’on dépasse un certain seuil.

Ces variations sont liées à des décisions prises par le gouvernement, sur des recommandations de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Dans sa communication, l’administration indique que deux leviers sont activés « pour compenser cette hausse de la part liée à l’abonnement ». L’un est lié à l’accise, l’autre au TURPE.

Sur l’accise, une baisse du prix au kilowattheure de 0,2016 € à 0,1952 € est prévue (33,70 € le mégawattheure à 29,98 € le MWh). ;

Quant au tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), il doit reculer d’environ 2,5 % (après avoir connu une hausse de 7,7 % en février 2025) ;

Selon la Commission de régulation de l’énergie, ces mouvements auront pour effet d’augmenter le niveau moyen de l’abonnement à 23 euros par an, tout en la diminuant de 27 euros par an. Le différentiel est de 4 euros, ce qui fait passer une facture (pour une consommation de 4 400 kWh) de 1 050 euros à 1 046 euros.

Selon les données de l’agence Opérateurs de Réseaux d’Énergie (ORE) et de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) , la consommation d’électricité par personne et par an s’élève à 2 223 kWh, en moyenne. Ensuite, tout dépend du logement, du nombre de personnes dans le foyer et des usages.

Par exemple, un appartement de 60 m² tout électrique et comptant deux personnes se situe à 4 799 kWh. Mais pour une grande maison de 120 m² avec cinq individus, on se situe plutôt à 11 961 kWh. Les effets réels de ces hausses et de ces baisses seront donc à scruter pratiquement au cas par cas, pour voir si le degré de l’impact de cette réforme.

