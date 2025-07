Lecture Zen Résumer l'article

Starlink va avoir un nouveau concurrent en France : Amazon. L’entreprise va pouvoir lancer son service de connexion à Internet par satellite Kuiper en France. Sa demande d’autorisation d’utilisation de bande de fréquences a été acceptée par l’Arcep.

Amazon s’apprête à lancer Kuiper en fin d’année : il s’agit de son propre service de connexion à Internet par satellite. Un projet d’ampleur, puisque plus de 3 200 satellites sont prévus pour connecter une grande partie de la planète. Le service sera aussi disponible en France : Amazon a obtenu l’autorisation.

Kuiper d’Amazon sera bien disponible en France

Fin novembre 2024, Amazon a demandé à l’Arcep de pouvoir utiliser des bandes de fréquence (dans le sens Terre vers espace etle sens espace vers Terre) « pour établir et exploiter un réseau ouvert au pubic du service fixe par satellite afin de fournir des services de communications par satellite en France métropolitaine ». Une consultation publique et de nombreuses réunions plus tard, l’Arcep a accepté cette demande, comme l’a rapporté MacGeneration.

Voici à quoi devrait ressembler l’une des antennes Kuiper. // Source : Amazon

Une autorisation valable 10 ans à compter du 15 avril 2025. Dans sa décision, l’Arcep précise qu’au moins un an avant l’expiration de cette autorisation, elle notifiera Amazon Kuiper. L’autorité lui donnera le renouvellement de cette dernière, les motifs d’un refus de renouvellement ou les conditions de renouvellement.

10 000 satellites dans l’espace sont prévus

Cela fait des années qu’on entend parler de Kuiper. Amazon a annoncé ce projet en 2019, avec 10 milliards de dollars à investir. Une première phase de lancement de satellites est en cours : 3 236 sont prévues pour une mise en orbite. Une deuxième phase est prévue plus tard, avec 7 774 satellites supplémentaires, pour 10 000 satellites au total. Des satellites mystérieux dont on ne sait pas grand-chose, puisqu’Amazon fait tout pour les cacher.

Le satellite Kuiper d’Amazon // Source : Amazon

Pour le moment, seuls 78 satellites ont été lancés et son en déploiement dans l’espace. Et pour cause : certains des premiers satellites qui devaient être lancés ont pris du retard à cause d’une météo capricieuse.

Kuiper veut proposer une connexion Internet partout, tout le temps

L’objectif de Kuiper est de proposer une connexion Internet haut débit (et avec peu de latence) partout dans le monde. Ce qui signifie jusqu’à 100 Mbit/s en téléchargement, de quoi regarder des films et des séries sans problème, ou même jouer à des jeux en cloud gaming. Une proposition semblable à celle de Starlink.

Starlink est leader du marché de la connexion Internet : c’est l’entreprise qui possède le plus de satellites (7 500 actifs) et le plus de parts de marché. Kuiper pourrait bien concurrencer Starlink, avec des offres agressives. C’est sans compter la riposte spatiale de l’Europe, IRIS². Ce programme vise à envoyer 300 satellites pour proposer un réseau Internet en 2030. Starlink, Kuiper, Globalstar (utilisé par Apple pour la connexion satellitaire des iPhone) et IRIS², les projets de constellations de satellites se multiplient.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama