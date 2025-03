Lecture Zen Résumer l'article

Une acrobatie inédite se prépare du côté de SpaceX. Non pas lors du 8e vol, attendu dans la nuit du 3 au 4 mars, mais pendant le 9e vol, qui pourrait advenir courant avril. La fusée géante Starship devrait y exécuter une toute nouvelle manœuvre.

Tous les regards des fans d’aérospatiale sont aujourd’hui tournés à deux endroits — en Guyane française, pour assister au départ du premier vol commercial d’Ariane 6, et par ailleurs au Texas, pour voir le nouvel essai de la fusée géante Starship. Mais d’autres anticipent déjà la suite, et surtout le coup suivant de SpaceX.

Car la cadence de l’entreprise américaine pour ses tests du Starship a connu au fil des mois une accélération remarquable. Alors que pratiquement sept mois séparaient les deux premières tentatives, l’écart entre chaque nouveau vol a progressivement fondu comme neige au Soleil. Aujourd’hui, l’écart n’est que d’un ou deux mois au maximum.

Quand aura lieu le 9e vol du Starship ?

Dès lors, une question se pose : si le huitième vol d’essai se déroule bien et qu’il parvient à exécuter toutes les actions prévues avec la fusée, quand peut-on espérer le neuvième essai ? À ce stade, aucun calendrier n’a été livré par SpaceX, car beaucoup de paramètres dépendent justement du tir qui aura lieu dans la nuit du 3 au 4 mars.

Il est cependant possible d’établir une fenêtre de tir théorique, qui s’ouvrirait dès le mois d’avril 2025, c’est-à-dire d’ici quatre à huit semaines, selon la date qui sera finalement retenue. Cette estimation tient d’abord compte de l’allure récente de développement du Starship, avec des décollages qui se succèdent rapidement, avec des intervalles très courts.

La motorisation principale du Starship. // Source : SpaceX

Le site NASA Space Flight, qui assure un suivi fin de l’actualité spatiale, a, lui aussi, évoqué un neuvième vol à attendre pour le mois d’avril, et cela, dès la fin janvier. Il se fonde sur l’état de préparation des pièces de la fusée pour le huitième vol (à l’époque, la date restait incertaine), ainsi que sur le degré d’avancement pour l’assemblage du lanceur suivant.

Il y a désormais un troisième signal qui vient conforter la perspective d’un tir en avril : la loi de Wright, un modèle mathématique décrivant une courbe d’apprentissage. C’est avec ce procédé que les prochains vols de Starship sont anticipés, ici en se basant uniquement sur la cadence des lancements. Pour les deux précédents tirs, les calculs étaient assez justes.

Cette technique d’estimation fait dire que le neuvième vol du Starship aura lieu aux alentours du 14 avril 2025, soit dans six semaines. Cette date reste à prendre avec prudence, car la réalité de ce calendrier dépendra fortement du lancement de ce soir. En outre, s’agissant d’une campagne de tests, les dates peuvent être modifiées sans préavis.

Vers la capture de l’étage supérieur du Starship

À supposer que tout se passe bien, SpaceX devrait profiter du neuvième vol pour tenter une capture dans les airs de l’étage supérieur du Starship avec la tour de lancement. Cette manœuvre n’a jamais été exécutée : l’entreprise n’a réussi à le faire qu’à deux reprises avec le premier étage Super Heavy (et peut-être trois avec le huitième essai).

Cela fait quelques mois que SpaceX envisage cette tentative. Le sujet avait été abordé dès octobre 2024. Dans ce cas, le profil de la mission changera : au lieu d’envoyer l’étage supérieur traverser la moitié du globe pour finir sa course dans l’océan Indien, après une rentrée atmosphérique, le vaisseau va évoluer au-dessus du Texas avant de revenir à la base.

Regardez, une deuxième tour de lancement… et de capture. // Source : SpaceX

Ce neuvième vol pourrait surtout être une occasion exceptionnelle de tenter une double capture, avec deux tours de lancement. L’une se chargerait de récupérer le Super Heavy, l’autre tendrait ses bras mécaniques pour « enlacer » le Starship. Vraisemblablement, ces deux manœuvres se produiront l’une après l’autre.

D’autres actions devraient également survenir pendant cet essai, mais ce sera assurément la double capture qui sera l’attraction principale — si elle peut avoir lieu. Dans le cas contraire, SpaceX pourrait procéder à un retour très classique, en orientant le Super Heavy et le Starship (ou peut-être un seul des deux étages) vers le golfe du Mexique.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama