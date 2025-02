Lecture Zen Résumer l'article

En amont du huitième vol d’essai du Starship, SpaceX vient de mettre en ligne un résumé en vidéo du septième test organisé à la mi-janvier 2025. Le tout, servi par un montage homérique.

Les photos étaient déjà impressionnantes, la vidéo procurera sans doute quelques frissons d’excitation à tous les fans de conquête spatiale. Peu avant le prochain décollage de la fusée géante Starship pour son huitième vol d’essai, SpaceX a publié le 25 février 2025 une vidéo épique montrant des points de vue inédits de la tentative précédente.

Souvenez-vous : à la mi-janvier, SpaceX procédait à septième test de son immense lanceur, qui avait connu un destin contrasté. Si le premier étage a pu revenir sans encombre sur Terre, avec une capture de la structure par la tour de lancement, l’étage supérieur a explosé. Une pluie « d’étoiles filantes » avait alors survolé les Caraïbes.

Depuis, l’entreprise américaine a apporté toutes les corrections requises pour fiabiliser le véhicule spatial et lui éviter une désintégration dans la haute atmosphère. En particulier, des tests de poussée et de vibration ont eu lieu lors de la mise à feu statique du Starship en février. Désormais, il n’y a plus qu’à le vérifier en conditions réelles.

Le Starship, au moment du décollage. // Source : SpaceX

Un résumé spectaculaire du 7e test du Starship

En attendant, SpaceX propose donc de se repasser le film des événements du septième test, dans un clip mêlant des scènes toutes plus remarquables les unes que les autres. Il faut dire que chaque tir fait l’objet d’une intense couverture médiatique : on a des caméras au sol, sur toute la fusée et sur des drones en vol stationnaire.

Toutes ces séquences seront assurément familières à celles et ceux qui suivent de près l’actualité de l’espace — et plus particulièrement celle de SpaceX. Certaines étaient d’ailleurs déjà visibles lors du direct que la société proposait durant l’essai de janvier. Mais, il y a aussi des moments inédits. Et surtout, tout est proposé cette fois en ultra haute définition (4K).

La vidéo, qui montre aussi les réactions parmi les équipes de SpaceX, met avant tout l’accès sur la réussite du retour du premier étage sur Terre. Il ne s’agit que de la deuxième tentative réussie dans l’histoire de SpaceX. Par la suite, les captures par la tour de lancement deviendront certainement aussi banales que les retours sur Terre de fusées Falcon 9.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'oeil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connecté au futur ! Installer Numerama

Installez Numerama sur votre écran d'accueil.



1. Appuyez sur le bouton



2. Sélectionnez "Sur l'écran d'accueil"

L'actu tech toujours à portée de main.Installez Numerama sur votre écran d'accueil.1. Appuyez sur le bouton2. Sélectionnez "Sur l'écran d'accueil" OK