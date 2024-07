Lecture Zen Résumer l'article

Le RPG Dragon Age: The Veilguard proposera plein d’options avant de lancer une partie. L’une d’entre elles permettra de désactiver la mort, pour un challenge toujours plus accessible.

Vous en avez marre de mourir encore et toujours dans Elden Ring ? Peut-être que Dragon Age: The Veilguard pourrait vous plaire. Comme on le découvre dans un article publié par Game Informer le 1er juillet, le futur RPG édité par Electronic Arts optera pour une approche très différente en termes de gameplay. Cela sous-entend qu’on pourra paramétrer le jeu comme on l’entend, notamment en termes de difficulté.

Les développeurs ont poussé la personnalisation de la jouabilité très loin, avec la possibilité de désactiver totalement la mort. « C’est une manière de nous assurer que tout le monde pourra jouer », défend Corinne Busche, la directrice de Dragon Age: The Veilguard. Chacun sera donc libre de jouer comme il l’entend, quand certains jeux fixent délibérément la barre très (trop ?) haut et tant pis pour celles et ceux qui peinent.

Dragon Age: The Veilguard.

Dans Dragon Age: The Veilguard, la mort sera une option

Avant de lancer une aventure dans Dragon Age: The Veilguard, on pourra choisir entre différentes orientations. Game Informer en mentionne au moins trois : un mode histoire (pour celles et ceux qui privilégient la narration), un mode équilibré et, enfin, un mode cauchemar. On pourra changer à l’envi, sauf si on sélectionne l’option la plus ardue : il faudra assumer.

Il y aura en outre une formule plus à la carte, avec une palanquée de paramètres sur lesquels on pourra jouer pour se faciliter la tâche au besoin. Cela inclut :

La manière dont la navigation peut aider à se repérer ;

Une aide pour la visée, jusqu’à la visée automatique ;

La dynamique des combats pour mieux gérer le timing des parades (permissif, équilibré ou plus compliqué) ;

Les dégâts infligés par les ennemis ;

Les dégâts reçus par les ennemis (en ajustant la santé).

Il sera possible de supprimer le risque de game over, afin de ne jamais se retrouver en face d’un écran fatidique. Habituellement, on voit plutôt les jeux vidéo aller à l’opposé, en intégrant la notion de mort permanente (si on meurt, il faut tout recommencer depuis le début). On le voit par exemple dans Diablo, avec le mode extrême.

En parallèle, Dragon Age: The Veilguard proposera un outil de création de personnage très poussé. « C’est le meilleur de la saga, et possiblement le meilleur que j’ai vu dans un jeu vidéo », témoigne Game Informer, qui a visité le studio BioWare, en charge du développement. De quoi passer des heures pour personnaliser son personnage avant de lancer une partie.

