Lecture Zen Résumer l'article

De nouvelles estimations permettent d’évaluer plus précisément la taille que pouvaient mesurer les plus gros mégalodons, une espèce aujourd’hui totalement éteinte.

Parmi les espèces disparues les plus emblématiques qui n’ont jamais cohabitées avec les humains, le mégalodon figure en bonne place. Ce superprédateur pouvait ingérer des proies de 8 mètres en cinq bouchées tout au plus, selon de récentes estimations.

Pour autant, sa taille exacte n’a jamais été vraiment connue, la nature des rares fossiles (seulement des dents et des colonnes vertébrales) n’ayant permis d’établir qu’une fourchette comprise de 15 à 40 mètres, de quoi spéculer.

Une nouvelle étude, publiée en février 2025, apporte l’estimation la plus précise à jour de la taille réelle du mégalodon.

Les bébés mégalodons : 3 mètres de long à la naissance

Dans ces travaux, les auteurs ont adopté une nouvelle méthode : la comparaison entre les fossiles du mégalodon avec d’autres espèces, soit 120 espèces de requins vivantes et 20 espèces disparues. L’objectif étant de modéliser toutes les parties du corps dont nous ne disposons pas du moindre fossile, en particulier la tête et la queue.

Le biologiste Phillip Sternes avec une dent de mégalodon dans la main. // Source : Douglas Long/California Academy of Sciences

Les résultats :

Le spécimen de mégalodon trouvé en Belgique, dont la colonne vertébrale est l’une des plus petites trouvées, aurait mesuré 16,4 mètres, avec une tête de 1,8 mètre et une queue de 3,6 mètres.

La taille maximale, pour les spécimens aux colonnes vertébrales les plus grandes, serait de 24,4 mètres. Soit l’équivalent de deux bus mis bout à bout, ou d’un immeuble de 6 à 7 étages.

Pour comparaison, les requins actuels ne dépassent pas les 6 mètres, la plupart du temps. Mais les baleines à bosse, quant à elle, atteignent facilement de tailles supérieures à cette estimation, de 25 à 27 mètres de long.

Schéma du mégalodon, mis aux normes de cette nouvelle étude. La petite forme en noir est la représentation d’un humain. // Source : DePaul University/Kenshu Shimada

Les nouveaux-nés mégalodons auraient mesuré dans les 3 mètres de long, évalue également l’étude. « Il est tout à fait possible que les petits du mégalodon abattaient déjà des mammifères marins peu après leur naissance », précise l’un des auteurs, Philip Sternes.

« Le gigantisme n’est pas seulement une question de taille »

Quant à son poids, cette étude évoque 94 tonnes (un gros camion pèse jusqu’à 44 tonnes), et sa vitesse aurait oscillé de 2,1 à 3,5 kilomètres à l’heure. Son corps et ses déplacements étaient probablement plus proches du requin citron — au corps allongé et fin — qu’à celui des requins blancs. Dans ces conditions, le mégalodon aurait eu un corps plus élancé que la représentation habituelle sous la forme d’un requin massif.

« Le gigantisme n’est pas seulement une question de taille, c’est aussi une question d’évolution du corps pour survivre à cette échelle », explique Philip Sternes. « Et le mégalodon est peut-être l’un des exemples les plus extrêmes de cette évolution. »

Pour aller plus loin À quoi ressemble un vomi fossilisé de plusieurs millions d’années ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama