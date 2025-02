Lecture Zen Résumer l'article

Des scientifiques de l’Université du Nebraska-Lincoln et du Musée américain d’histoire naturelle ont réussi à prouver que les oiseaux de paradis sont naturellement fluorescents. Leur étude a été publiée ce 12 février 2025 dans la revue Royal Society Open Science.

Vous vous demandez surement s’il existe vraiment des espèces fluorescentes naturellement ? Eh oui ! Ce phénomène s’appelle la biofluorescence. Comme expliqué par le Musée américain d’histoire naturelle : « La biofluorescence est un phénomène qui se produit lorsqu’un organisme absorbe la lumière, la transforme et l’émet sous une couleur différente ».

Des chercheurs de l’Université du Nebraska-Lincoln et du Musée américain d’histoire naturelle ont justement publié, ce 12 février 2025, une étude dans la revue Royal Society Open Science. Ils ont prouvé que les oiseaux de paradis sont fluorescents. Cette capacité à émettre de la lumière joue un rôle primordial chez les mâles dans l’établissement de la hiérarchie, mais aussi dans la séduction.

La première preuve scientifique de la fluorescence

Pour prouver leur théorie, les chercheurs se sont basés sur des échantillons provenant du Musée d’histoire naturelle récoltés depuis le 19ᵉ siècle. Comme le rappelle Johns Sparks, conservateur du musée, dans le communiqué présentant cette nouvelle étude : « Bien qu’il existe plus de 10 000 espèces d’oiseaux décrites, avec de nombreuses études qui ont documenté leur plumage brillant, leurs parades nuptiales élaborées et leur excellente vision, étonnamment très peu d’entre elles ont étudié la présence de biofluorescence ».

L’étude publiée aujourd’hui par Rene Martin et Emily Carr, les deux autrices principales, fait d’ailleurs suite aux travaux de John Sparks. Elle met en avant que les oiseaux de paradis sont fluorescents lorsqu’ils sont exposés à la fois à de la lumière visible et à de la lumière UV.

Biofluorescence vue sur un oiseau de paradis empereur (Paradisaea guilielmi) dans la collection du musée, montrant le sommet de l’oiseau (à gauche) et son plumage (à droite). // Source : Rene Martin

Emily Carr explique : « Ces oiseaux vivent près de l’équateur, où il y a une abondance de lumière solaire vive toute l’année, et ils vivent dans des forêts où la complexité de la lumière est considérablement affectée par les différences dans la canopée et où les signaux biofluorescents peuvent être renforcés. »

Une différence de fluorescence ?

Chez les mâles, les zones fluorescentes sont celles qui seront visibles et mises en avant lorsqu’ils sont exposés au regard des autres, soit « l’intérieur de la bouche et du bec, les pieds et les plumes de la tête, du cou et du ventre ». Chez les femelles, les zones brillantes sont uniquement sur la poitrine et le ventre.

D’autres études avaient prouvé que, chez des espèces d’oiseaux proches, les yeux peuvent voir la lumière fluorescente émise par le plumage. Ils en ont conclu que les oiseaux de paradis voient ces « motifs biofluorescents » même dans différentes longueurs d’ondes. Ils ont une importance dans l’établissement de la hiérarchie et la séduction.



