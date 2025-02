Lecture Zen Résumer l'article

SpaceX organise fin février 2025 un nouvel essai de sa fusée géante Starship. Dans les grandes lignes, il s’agira de suivre le même profil de mission que les tests précédents, avec le souci de ne pas perdre cette fois l’étage supérieur. Celui-ci s’était désintégré en janvier.

C’est reparti pour un tour. Sauf imprévu de dernière minute, un nouvel essai de la fusée Starship sera organisé fin février. Ce huitième vol doit « gommer » le loupé partiel du test précédent, survenu mi-janvier, qui avait exposé un défaut dans l’étage supérieur du lanceur. Il s’était désintégré dans l’atmosphère, et avait fini en pluie d’étoiles filantes.

Le 8e vol de la fusée Starship en résumé

Quoi ? Un nouveau vol d’essai du Starship, avec un profil de mission similaire aux essais précédents ;

Un nouveau vol d’essai du Starship, avec un profil de mission similaire aux essais précédents ; Quand ? Le 28 février 2025 (le 1er mars à 00h30 pour la France) ;

Le 28 février 2025 (le 1er mars à 00h30 pour la France) ; Où ? À Starbase, au Texas, dans l’espace, puis l’océan Indien ;

À Starbase, au Texas, dans l’espace, puis l’océan Indien ; Que verra-t-on ? Le décollage du Starship, la rentrée atmosphérique du vaisseau spatial et la tentative de récupération du premier étage avec la tour de lancement.

Où voir le lancement du Starship en direct ?

SpaceX mettra à disposition sur X (ex-Twitter) un flux vidéo permettant de suivre en direct le lancement. Le tweet intégrant la retransmission vidéo sera publié ultérieurement par l’entreprise. Autrefois, la diffusion existait sur YouTube, mais elle est désormais indisponible. Le tweet sera ajouté dans l’article quand il sera en ligne.

Quelle est la mission de SpaceX ?

Globalement, il s’agit de reproduire les plus récents tests du Starship, c’est-à-dire le retour du premier étage et sa capture avec la tour de lancement, juste avant de toucher le sol, et la rentrée atmosphérique de l’étage supérieur dans l’océan Indien, après avoir survolé une bonne partie de la Terre. En la matière, SpaceX a un bilan contrasté.

Si le premier essai (vol 5) a réussi, avec une capture du premier étage du premier coup et une rentrée atmosphérique réussie (bien que l’engin a fini par exploser quelques secondes plus tard), le suivant a raté en partie (la capture a été abandonnée). Quant au vol 7, la capture a réussi, mais l’étage supérieur s’est désagrégé pendant le voyage.

Au-delà du souhait d’éclipser le loupé de janvier, « le prochain vol visera des objectifs qui n’ont pas été atteints lors de l’essai précédent », relève SpaceX. Cela inclut « le premier déploiement de la charge utile de Starship et de multiples expériences de rentrée visant à ramener l’étage supérieur sur le site de lancement pour le rattraper. »

Le premier étage du Starship, en train de manœuvrer pour se glisser entre les bras de la tour de lancement. // Source : SpaceX

SpaceX cultive en effet l’idée de procéder aussi à une capture de l’étage supérieur de la fusée avec la tour de lancement. Cela impliquerait donc de ne pas envoyer le véhicule dans l’océan Indien, mais de le faire revenir au Texas. Cela fait des mois que ce projet est en gestation, mais les difficultés récentes ont repoussé ce planning.

Par ailleurs, il est question de déployer « quatre simulateurs Starlink, de taille similaire à celle des satellites Starlink de prochaine génération », cela afin de mener un exercice de déploiement de satellites — qui sera l’une des futures missions de la fusée. Ces engins suivront la trajectoire du lanceur et finiront dans l’océan Indien.

La capture ne sera tentée que si toutes les conditions sont validées — météo favorable, bon comportement du véhicule, tour de lancement fonctionnelle, notamment. L’ordre ne sera donné qu’au dernier moment par le directeur de vol. S’il y a une difficulté, l’étage finira sa course dans le golfe du Mexique, en douceur et de façon contrôlée.

Pour aller plus loin SpaceX détaille toutes les évolutions de son Starship de nouvelle génération

Quand décolle la fusée Starship ?

Selon SpaceX, le vol est programmé au 28 février à 17h30 heure locale. En France métropolitaine, le décalage horaire fait que le tir surviendra le 1er mars à 00h30. Si les conditions météorologiques sont défavorables ou s’il y a un souci dans les préparatifs, le décollage sera repoussé à un autre jour.

