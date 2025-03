Lecture Zen Résumer l'article

Très attendu, le huitième vol d’essai du Starship n’a pas pu avoir lieu à la date prévue. L’essai est reporté de quelques jours, le temps pour SpaceX de comprendre ce qui ne va pas.

Un décompte interrompu 40 secondes avant le décollage, plusieurs minutes d’incertitude à attendre la suite des évènements, et puis la décision de tout arrêter. Voilà donc comment s’est achevé le huitième vol d’essai du Starship, la fusée géante de SpaceX, qui n’a donc pas pu décoller le 3 mars 2025 (le 4, à 00h45, heure de Paris).

Alors que les opérations de chargement de carburant se passaient bien, les opérations se sont interrompues brutalement à moins d’une minute du vol. Le Starship dispose, contrairement à la Falcon 9, d’un mécanisme qui lui permet de suspendre la procédure de lancement à 40 secondes avant le vol, si des vérifications additionnelles sont requises.

Cette pause peut durer quelques minutes, cela afin de laisser une fenêtre de tir aux équipes pour déterminer s’il est possible de poursuivre la mission ou si elle doit être annulée. Manifestement, les problématiques relevées durant cette inspection à distance ne pouvaient pas être réglées en direct depuis le centre des opérations, provoquant donc un report.

Une fusée à inspecter plus en détail

Sur X (ex-Twitter), Elon Musk, fondateur et directeur général de SpaceX, a reconnu qu’il y avait « trop de points d’interrogation sur ce vol » et évoqué un souci de pression insuffisante. « Le mieux est de désempiler les deux étages, de les inspecter, et de réessayer dans un jour ou deux. » La tentative serait donc à attendre entre le 4 et le 6 mars.

Ce nouvel essai doit conduire SpaceX à reproduire un profil de mission déjà observé auparavant, à savoir la capture du premier étage en plein vol par la tour de lancement, juste avant de toucher le sol. La manœuvre a déjà été réussie à deux reprises par l’entreprise. Elle doit aussi être l’occasion de faire une démonstration de déploiement de charge utile par le Starship.

Ce que cherche à tenter SpaceX durant ce test, entre autres. // Source : SpaceX

Le premier et le deuxième étage ont bénéficié de plusieurs améliorations, qui tirent les enseignements de la mission précédente. Cependant, des tests vont se poursuivre, notamment sur le deuxième étage, qui est de nouvelle génération. Hélas, ses débuts ont été pour le moins décevants, puisque celui-ci a fini par se désintégrer dans l’atmosphère.

Cet étage sera encore mis à rude épreuve lors du huitième test. Ainsi, au niveau du bouclier thermique, « une centaine d’expériences seront menées simultanément », a souligné le patron de SpaceX. La protection du Starship n’est d’ailleurs pas uniforme et maximale partout, ce qui sera un challenge pour l’engin lors de sa rentrée atmosphérique.

Si les choses se passent bien, SpaceX pourra embrayer sur un neuvième test du Starship qui pourrait advenir dès la mi-avril. Ce sera alors aussi le moment de passer à l’étape d’après, consistant cette fois-ci à tenter une capture de l’étage supérieur avec la tour de lancement. SpaceX a construit une seconde structure pour attraper les deux morceaux de sa fusée.

