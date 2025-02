Lecture Zen Résumer l'article

Vénus est particulièrement éclatante dans le ciel en ce moment. Ce dimanche 16 février 2025, sa brillance est encore plus remarquable, car sa magnitude est maximale. Comment l’expliquer et, surtout, comment observer Vénus ?

C’est un des phénomènes astronomiques de février 2025 à ne surtout pas manquer : le dimanche 16 février, la planète Vénus est particulièrement brillante. Il serait dommage de ne pas en profiter pour l’observer (pas besoin de matériel particulier, mais éventuellement, suivez notre guide d’achat pour des télescopes).

Mais, pourquoi l’Étoile du berger, l’autre nom de la planète Vénus, est-elle aussi éclatante en ce moment ?

Pourquoi Vénus est aussi brillante dans le ciel (en général)

La magnitude est une mesure de l’éclat des objets célestes. Plus la magnitude est faible (elle peut même être négative), plus l’astre est lumineux. La manitude du Soleil est de -26,8, celle de l’Étoile polaire est de 2. La magnitude limite de l’œil nu est de 6.

En temps normal, Vénus est déjà connue pour être un astre particulièrement brillant du ciel nocturne. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle est surnommée « l’Étoile du berger », alors qu’elle n’est pas une étoile, mais bien une planète du système solaire.

Vénus est l’un des objets les plus brillants du système solaire, après le Soleil et la Lune. La magnitude de Vénus varie au cours du temps. Au maximum, elle est de -4,6, comme c’est le cas ce 16 février 2025. Cela se reproduit régulièrement.

La brillance habituelle de Vénus s’explique par plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est une planète très proche de la Terre, Vénus nous éclaire donc beaucoup. Mais, cela n’est pas tout : Vénus est couverte d’une atmosphère nuageuse épaisse, qui renvoie une bonne partie de la lumière du Soleil. C’est pour cela qu’il est assez facile de trouver Vénus dans le ciel, car son éclat domine celui des étoiles et des autres planètes (même Jupiter, certes bien plus grosse, mais beaucoup plus lointaine).

Qu’est-ce que l’albédo de Vénus ?

Les astronomes parlent d’albédo pour décrire ce phénomène. L’albédo permet de comparer la quantité de lumière reçue par un objet, et celle qu’il réfléchit. Or, Vénus possède l’albédo le plus élevé parmi toutes les planètes du système solaire. Il est estimé à 0,7, ce qui signifie que Vénus réfléchit environ 70 % de la lumière du Soleil.

Pourquoi Vénus brille-t-elle encore plus que d’habitude ce dimanche ?

Alors, pourquoi Vénus est-elle encore plus brillante actuellement ? Comme le résume EarthSky, la période durant laquelle Vénus est la plus brillante correspond à environ un mois avant et après la phase de la conjonction inférieure. Lors de la conjonction inférieure, Vénus se situe entre le Soleil et la Terre. Or, la prochaine conjonction inférieure de Vénus approche : elle aura lieu le 23 mars 2025.

Lors d’une conjonction supérieure, Vénus est de l’autre côté du Soleil par rapport à la Terre : cela est arrivé le 4 juin 2024. Puis, Vénus a atteint sa plus grande élongation le 10 janvier (le moment où elle était la plus lointaine du Soleil dans le ciel). Depuis, Vénus se rapproche peu à peu du Soleil, de notre point de vue, et se dirige vers la prochaine conjonction intérieure, donc.

Élongation de Vénus. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Pour les observateurs du ciel, la période autour d’une conjonction intérieure est intéressante : Vénus présente alors son plus grand diamètre apparent. Même si Vénus est alors en croissant (un peu comme la Lune), cette configuration la rend particulièrement éclatante.

Comment observer Vénus à l’œil nu ce soir ?

Les conditions d’observation de Vénus sont optimales le soir, et ce, jusqu’en mars 2025. Pas besoin de télescope, Vénus se repère aisément sans. Il faut chercher la planète juste après le coucher du Soleil, vers l’ouest. Une bonne application d’astronomie peut aider à la trouver si besoin.

« En ce début d’année 2025, Vénus est bien visible le soir vers l’ouest. Elle atteint son point culminant à la mi-février 2025. Durant toute cette période, son éclat est remarquable dans le crépuscule et c’est le meilleur moment pour l’observer. Le 16 février 2025, son éclat culmine à la magnitude de -4,6 », résume le site spécialisé Stelvision.

À partir de la seconde moitié du mois de février, Vénus s’approche de l’horizon. Elle devient invisible à la mi-mars, car trop proche du Soleil. Pour revoir Vénus aussi lumineuse, il faudra ensuite attendre le 27 avril 2025 (Vénus sera alors visible le matin).

