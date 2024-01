L’Étoile polaire est sans doute une des plus célèbres étoiles. Mais on ignore souvent son rôle, l’origine de son nom et comment la voir. Dans l’hémisphère nord, toutes les autres étoiles semblent tourner autour d’elle.

Il y aurait environ 200 000 000 000 000 000 000 000 étoiles dans l’Univers. Parmi elles, il y a l’Étoile polaire. Si son nom est assurément célèbre, en réalité, on ne sait pas toujours forcément de quoi on parle. De quelle étoile s’agit-il ? Comment trouver l’Étoile polaire dans le ciel ? Est-ce la même chose que l’Étoile du berger ?

Qu’est-ce que l’Étoile polaire ?

L’Étoile polaire est une étoile avec une particularité : cette étoile n’a jamais l’air de bouger dans le ciel. Elle se trouve au-dessus de nos têtes dans l’hémisphère nord. « Le pôle Nord est matérialisé par une étoile qui semble fixe : l’Étoile polaire », explique l’IMCCE (Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides).

La position de l’Étoile polaire correspond presque parfaitement au pôle Nord céleste, dans l’axe de rotation de la Terre. Du fait de cette localisation, on a l’impression que toutes les autres étoiles paraissent tourner autour de l’Étoile polaire.

Quel est le nom de l’Étoile polaire ?

L’Étoile polaire n’est pas toujours la même au cours du temps. On parle cependant d’une évolution sur des temps très longs, bien plus qu’une vie humaine : des siècles !

Actuellement, l’Étoile polaire est Alpha Ursae Minoris, se trouvant dans la constellation de la Petite Ourse, à une distance de 433 années-lumière. À d’anciennes époques, d’autres étoiles ont été susceptibles de servir d’Étoile polaire. Ainsi, l’étoile Beta Ursae Minoris (ou Kochab) fut l’Étoile polaire jusqu’à l’an 1000 environ.

Où se situe l’Étoile polaire dans le ciel ?

Le site spécialisé Stelvision donne des conseils pour trouver où est l’Étoile polaire :

Repérez la « Grande casserole », l’astérisme dans la constellation de la Grande Ourse,

Concentrez votre regard sur le côté de la « casserole » qui se trouve opposé au « manche »,

Considérez la distance entre ces deux étoiles, Merak et Dubhé, et imaginez que la ligne se prolonge sur environ 5 fois cette distance, vers le haut par rapport à la « casserole »,

Vous tombez alors sur l’Étoile polaire, qui brille au bout du manche de la « Petite casserole » dans la constellation de la Petite Ourse.

Le guide pour trouver l’Étoile polaire. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Vous pouvez ensuite vous servir de l’Étoile polaire pour vous orienter : imaginez une ligne entre cette étoile et l’horizon terrestre le plus proche d’elle, et cela vous orientera vers le nord. Le sud sera derrière vous, l’ouest à votre gauche, et l’est à votre droite.

Quand voit-on l’Étoile polaire ?

L’Étoile polaire est visible toutes les nuits de l’année, si l’on se situe dans l’hémisphère nord terrestre (ce qui est donc le cas en France métropolitaine).

Est-ce que l’Étoile polaire est Vénus ?

L’Étoile polaire n’est pas Vénus. Il ne faut pas confondre l’Étoile du berger et l’Étoile polaire. À la différence de l’Étoile du berger, qui désigne non pas une étoile, mais la planète Vénus, l’Étoile polaire n’a pas un nom trompeur : il s’agit bien d’une étoile.

L’Étoile polaire est-elle l’étoile la plus brillante du ciel ?

L’Étoile polaire n’est pas l’étoile la plus brillante du ciel nocturne. On estime qu’une cinquantaine d’étoiles sont bien plus lumineuses que l’Étoile polaire.

Ce titre d’étoile la plus brillante du ciel nocturne est plutôt donné à l’étoile Sirius, qui se trouve dans la constellation du Grand Chien.

