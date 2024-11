Lecture Zen Résumer l'article

Dans une étude parue le 21 novembre 2024, une équipe de chercheurs a réussi, pour la première fois, à prendre une photo rapprochée d’une étoile située en dehors de notre galaxie. Admirer ainsi WOH G64, de son petit nom, est exceptionnel : voici pourquoi.

Keiichi Ohnaka, astrophysicien à l’université Andrés Bello au Chili, et son équipe ont réussi, pour la première fois, à capturer « l’image d’une étoile mourante dans une galaxie située en dehors de notre Voie lactée » grâce au VLTI, le Very Large Telescope Interferometer de l’Observatoire Européen Austral (ESO). Leur étude est publiée ce 21 novembre 2024 dans le journal Astronomy and Astrophysics. C’est ainsi la première image en « gros plan » obtenue d’une étoile située hors de notre galaxie.

L’étoile, nommée WOH G64, est située à 160 000 années-lumière de la Terre et se trouve dans le Grand Nuage de Magellan, une petite galaxie satellite de la Voie lactée. WOH G64 fait environ 2 000 fois la taille de notre soleil et est répertoriée comme une supergéante rouge.

Image de l’étoile WOH G64 prise par le VLTI. // Source : ESO/K. Ohnaka et al.

L’étoile WOH G64 n’est pas une inconnue

Ce n’est pas la première fois que cette étoile est étudiée. Déjà, entre 2005 et 2007, Ohnaka et son équipe menaient une étude avec l’aide du VLTI. Son but ? Obtenir de plus amples informations sur les caractéristiques de l’étoile. Pour autant, l’équipe n’avait pas réussi, à l’époque, à en acquérir une bonne image.

Aujourd’hui, c’est grâce aux progrès des outils d’observation que les chercheurs ont pu photographier WOH G64. Ils ont ainsi constaté que, visuellement, l’étoile était plus sombre qu’il y a dix ans. Ce phénomène serait lié à la fin de vie de la supergéante rouge : elle expulse les gaz et la poussière de ses couches externes. Cela peut durer plusieurs milliers d’années et serait aussi responsable, selon les scientifiques, de la forme particulière du nuage de poussière qui l’entoure.

« Nous avons constaté que l’étoile a subi un changement important au cours des dix dernières années, ce qui nous donne une rare occasion d’assister à la vie d’une étoile en temps réel », commente Gerd Weigelt, co-auteur de l’étude à paraitre, dans le communiqué de l’ESO. La forme de ce nuage pourrait aussi être due à la présence d’une autre étoile à proximité, qui n’aurait pas encore été découverte.

Le Grand Nuage de Magellan, le VLTI et l’étoile WOH G64. // Source : URL

L’inaccessible étoile hors de la Voie lactée

Durant son déclin, WOH G64 continuera de perdre sa lumière et sera d’autant plus difficile à observer. Mais, c’est probablement sans compter sur les futures avancées de la technologie et, notamment, sur des mises à jour prévues du VLTI de l’ESO qui le rendront encore plus performant. Ainsi devrait continuer la quête des chercheurs pour atteindre l’inaccessible étoile.

