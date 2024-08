Lecture Zen Résumer l'article

La société Blue Origin a connu deux récentes déconvenues lors de la fabrication de sa future fusée géante New Glenn. Deux étages supérieurs du lanceur ont été endommagés.

L’espace est difficile, a-t-on coutume de dire. La fabrication de fusée n’est pas non plus de tout repos, de toute évidence. Dans son édition du 21 août 2024, Bloomberg rapporte des déconvenues importantes lors de l’élaboration de la prochaine fusée de l’entreprise américaine Blue Origin. À chaque fois, des portions du lanceur ont été endommagées.

L’agence de presse, qui a obtenu des témoignages de personnes proches de la société, signale deux incidents distincts sur le New Glenn — le nom de la fusée — qui ont eu lieu ces dernières semaines. À chaque fois, c’est un exemplaire de l’étage supérieur qui a été abimé. Le New Glenn peut se décliner en deux versions, avec deux ou trois étages.

Un segment de la fusée New Glenn. // Source : Blue Origin

Concernant le premier incident, la structure se serait effondrée sur elle-même alors qu’elle était en train d’être déplacée dans un hangar. Pour le second problème, un test de résistance aurait mal tourné, entrainant une explosion d’un autre étage supérieur. Aucun blessé parmi le personnel de Blue Origin n’a été signalé, ajoutent nos confrères.

Des incidents ponctuels dans l’aventure spatiale

Il n’est pas rare que l’élaboration d’une nouvelle fusée soit ponctuée de divers incidents. SpaceX a connu aussi des problèmes pendant les premières étapes de fabrication du Starship — même si, depuis, cela se passe mieux. SpaceX en plaisante parfois en parlant de « désassemblage rapide imprévu » plutôt que d’explosion.

Ces soucis surgissent aussi chez d’autres concurrents, que ce soit sur des lanceurs en cours de mise au point ou sur des fusées censées être prêtes pour une carrière opérationnelle. Kairos, Launcher One, Vega C, Astra, Alpha, Longue Marche 2C ou encore Tianlong 3 : autant d’exemples qui illustrent les déboires de l’aventure spatiale.

La fusée assemblée. // Source : Blue Origin

Spectaculaires, ces ratés apparaissent parfois comme des étapes obligées de la fabrication d’une fusée — et un rappel de l’extrême complexité d’un tel chantier. Fondamentalement, il s’agit de remplir d’énormes réservoirs avec une quantité considérable d’un mélange de carburant et de comburant, de l’allumer et de faire en sorte que tout n’explose pas.

Les préparatifs sont d’ailleurs aussi là pour justement amener une fusée à un niveau de préparation tel qu’elle peut entamer sa carrière opérationnelle. Aussi, les difficultés rencontrées dernièrement par Blue Origin doivent être analysées à cette aune. Il n’est pas grave, en soi, que la New Glenn rate un test de résistance maintenant.

Un calendrier serré pour Blue Origin

Cela étant, ces incidents peuvent avoir une incidence sur le planning de Blue Origin. Or, le développement de la New Glenn s’étale déjà sur une longue période. Démarré au cours de la décennie précédente, puis officialisé en 2016 en images de synthèse, le lanceur était censé faire ses débuts en 2020. En 2024, il n’a toujours pas volé.

New Glenn, qui a l’ambition de venir concurrencer SpaceX, est attendue en principe pour le mois d’octobre 2024 justement. C’est en effet à cette date que la mission ESCAPADE de la Nasa doit partir, en direction de Mars. Si Blue Origin a signalé d’autres tests réussis plus tôt cette année, l’échéance apparait plus ardue à tenir avec ces pépins.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+