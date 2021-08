Pour sa première mission commerciale, l'entreprise Astra a effectué un décollage étonnant : avant de s'élever dans le ciel, la fusée a semblé glisser sur le côté. Le vol n'a pas été concluant.

L’espace est difficile, dit-on, et ce n’est certainement pas la startup Astra qui dira le contraire. Le 28 août devait être un grand jour pour l’entreprise américaine, puisqu’il s’agissait de sa première mission commerciale, reportée d’une journée à cause d’un problème technique. Finalement, elle s’est achevée sur une très étrange séquence, avec un lanceur n’ayant pas du tout le comportement attendu.

Comme on peut le voir dans un extrait partagé le 29 août sur Twitter par Chris Kemp, le patron d’Astra, la fusée, au lieu de partir verticalement, a eu un déplacement latéral une fois séparée de son support. L’engin, après ce drôle de sur-place, causé par une coupure moteur au moment du décollage a fini par s’élever, mais sans toutefois parvenir à boucler la mission pour le compte de l’US Space Force.

Reviewing flight data and video, two things are very clear – 1) An engine shut down right after launch 2) Everything that happened next made me incredibly proud of our team. Space may be hard, but like this rocket, we are not giving up. #AdAstra pic.twitter.com/2g3n812EaW

— Chris Kemp (@Kemp) August 29, 2021