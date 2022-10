RTE lance son service EcoWatt sous forme d’application. Celle-ci sert à suivre l’état du réseau électrique français et à anticiper les jours plus tendus pour l’approvisionnement. En cas de nécessité, elle pourra vous demander de faire des éco-gestes.

Il y avait déjà un site web. Il y a maintenant une application mobile pour suivre l’état du réseau électrique français. Le service, appelé EcoWatt, permet ainsi d’identifier les périodes tendues pour la distribution de courant dans le pays, en anticipant notamment les journées les plus critiques. Ce faisant, EcoWatt agit comme une « météo de l’électricité ».

Une application pour suivre la météo de l’électricité

L’application est disponible pour Android sur Google Play et pour iOS sur l’App Store. Elle arrive au bon moment : l’hiver est classiquement une période difficile pour le réseau électrique, en raison des besoins plus importants pour l’éclairage et le chauffage. Pour l’heure, les températures sont plutôt favorables pour limiter les besoins, mais ça ne durera pas des mois.

L’arrivée de ces applications mobiles complète le dispositif déjà accessible à la population. À travers le site web, il est possible de s’inscrire à une liste de diffusion pour recevoir une alerte en cas de risque de coupure d’électricité. Ces alertes, envoyées par SMS, visent à empêcher une coupure de courant, en demandant aux volontaires de lever le pied sur la consommation.

Le site web du service. // Source : Ecowatt

La sortie des deux applications permet aussi de se conformer aux pratiques des Françaises et des Français. Les sites web et les alertes par SMS ne sont pas toujours les solutions privilégiées par les particuliers (même si RTE, le gestionnaire électrique, revendique 300 000 inscriptions), dont les pratiques sont maintenant très marquées par l’utilisation des applications mobiles.

« L’utilisateur peut recevoir les alertes orange (« Système électrique tendu. Les éco-gestes sont les bienvenus ») ou rouge (« Système électrique très tendu. Coupures inévitables si nous ne baissons pas notre consommation ») trois jours avant les jours de tension et sur les tranches horaires de tension le jour J, principalement de 8h à 13h et de 18h à 20h », précise RTE.

Les conseils en matière d’éco-geste incluent le décalage de certaines utilisations électriques (faire tourner une machine à laver, par exemple) sur des créneaux horaires moins demandés, la réduction de l’utilisation d’eau chaude ou encore la baisse de la température du chauffage. L’addition de ces petits gestes à l’échelle d’un pays doit ainsi aider à passer le pic de tension.