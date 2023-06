S’abriter de la pluie sous un arbre lors d’un orage est très dangereux. Même en cas de déluge, il vaut mieux être complètement mouillé que de prendre le risque d’être foudroyé en restant sous un arbre.

💡 La réponse en une phrase : rester sous un arbre pendant un orage augmente les risques d’être foudroyé.

Un impressionnant orage supercellulaire a éclaté en France le soir du dimanche 18 juin 2023. D’autres orages sont attendus ce lundi 19 juin, avec 15 départements placés en vigilance orange par Météo-France. Les orages les plus violents sont prévus sur un axe allant du Poitou-Charentes à la Champagne.

Lorsqu’on est surpris par un orage, sans possibilité de s’abriter dans un bâtiment (ce qui doit être le premier réflexe), il est tentant de se réfugier sous un arbre. Pourtant, se mettre au sec sous son feuillage n’est absolument pas une bonne idée : c’est même extrêmement risqué. Vous prenez le risque d’être frappé par la foudre sous un arbre et seuls les pompiers pourront vous venir en aide.

Pourquoi ne faut-il pas rester sous un arbre en cas d’orage ?

En cas d’orage, pour se protéger de la foudre, on évite donc de rester sous un arbre, où que l’on soit. D’autant plus si l’arbre est isolé ou ne fait partie que d’un petit groupe d’arbres. « Il est démontré que le risque de foudroiement d’un arbre isolé en espace ouvert est environ 50 fois supérieur à celui d’un homme debout », rappelle le ministère de l’Intérieur — qui fournit sur ce site la liste des conseils pour se protéger en cas d’orage.

L’arbre est une cible privilégiée de la foudre, car il constitue un point haut, souligne l’Association Protection Foudre. La bonne conduite, pour ne pas devenir soi-même une cible pour la foudre, est donc de s’écarter du tronc d’arbre et des branches d’au moins 3 mètres puis de s’accroupir sur ses talons, en gardant les pieds joints.

Si l’on se trouve en forêt lorsqu’un orage éclate, il est évidemment plus compliqué de ne pas se trouver sous un arbre. Il est alors recommandé d’adopter la position la moins risquée : se tenir le plus loin possible des troncs, éviter d’être proche des branches basses. Ainsi, on minimise le risque.

Que ne faut-il pas faire en cas d’orage ?

Si vous êtes au contraire dans un espace ouvert, comme un champ, lorsque l’orage survient, ne vous abritez pas sous un parapluie ouvert. Un parapluie contient du métal et risque de faire office de paratonnerre, et donc d’attirer la foudre. « Toute pièce conductrice doit au contraire être abaissée, ou mieux même déposée à côté de soi », résume le gouvernement. Puis, de même, il faut s’accroupir sur ses talons, les pieds joints.

Ce qu’il ne faut pas faire. // Source : Canva

Cela ne concerne cependant pas votre smartphone : l’utiliser n’accroit pas le risque (tant que son antenne ne dépasse pas votre tête). « Son volume, même s’il est métallique, reste insuffisant pour avoir un effet attractif sur la foudre. »

Autre recommandation : ne jamais se tenir debout, jambes écartées, ou marcher à grandes enjambées en cas d’orage. L’idéal serait de se mettre en boule sur le sol (jambes repliées sous soi), et de préférence, s’allongeant sur un ciré ou une autre matière isolante (comme le plastique).

Si vous êtes sous l’orage en groupe, veillez à vous écarter d’au moins 3 mètres les uns des autres, pour éviter le risque de foudroiement en chaine entre les différentes personnes.

Peut-on être foudroyé dans une maison ?

Une fois à intérieur, la question de se protéger sous un arbre ne se pose plus. Mais, il y a quelques consignes aussi à respecter pendant un orage, qu’il est toujours utile de rappeler. On s’abstient de prendre une douche, un bain ou de laver la vaisselle pendant un orage. Si un éclair atterrit sur une maison, les fils métalliques et l’eau sont un chemin conducteur pour l’électricité. De même, on évite d’utiliser des appareils électroniques sur secteur, ainsi que son téléphone fixe.

Pour aller plus loin Faut-il débrancher sa box Internet quand il y a de l’orage ?

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !