SPF 20, 30, 50… Les nombres affichés sur les tubes de crème solaire peuvent paraître énigmatiques. Peut-on rester plus longtemps au Soleil, si on utilise un indice 50 ? Voici à quoi sert vraiment le facteur de protection solaire (FPS).

La crème solaire est l’un des indispensables de l’été pour affronter les fortes chaleurs, les canicules et l’ensoleillement. Mais, on ne l’utilise pas n’importe comment. Si vous avez pris l’habitude de réutiliser le vieux tube de crème solaire de l’année passée, vous pouvez arrêter : la crème n’est probablement plus efficace d’une année sur l’autre, après avoir été exposée à la chaleur, peut-être au sable, et ouverte à de multiples reprises.

Un autre élément essentiel est fréquemment mal compris au sujet des crèmes solaires : à quoi correspondent les valeurs 20, 30 ou 50 sur le tube du produit ?

Choisir sa crème solaire : qu’est-ce que le FPS ?

Ces nombres correspondent à l’indice de protection solaire ou facteur de protection solaire (FPS, ou ou SPF pour « Sun Protection Factor »). C’est « la quantité de soleil qu’il faudrait recevoir pour attraper un coup de soleil après avoir appliqué le produit », résume l’Assurance Maladie. Le FPS « évalue la capacité du produit à retarder l’agression des UVB sur votre peau », complète le gouvernement.

Les UVB sont responsables du coup de soleil (qui s’attrape même à l’ombre). De mai à août, les rayons UV émis par le Soleil sont plus intenses en France (de l’ordre de 7 à 8, sur une échelle allant jusqu’à 9). L’indice UV sert à mesurer l’intensité de ce rayonnement. Plus il est important, plus il est conseillé de se protéger du Soleil.

Quelle différence entre une crème solaire 30 et 50 ?

Voici les 4 niveaux de protection solaire que l’on trouve sur les crèmes solaires :

FPS 6 et 10 : faible protection,

: faible protection, FPS 15, 20 et 25 : moyenne protection,

: moyenne protection, FPS 30 et 50 : haute protection,

: haute protection, FPS 50+ : très haute protection.

Crème solaire indice 50. // Source : Canva

Bronze-t-on avec une crème solaire 30 ?

Notre peau bronze avec n’importe quelle crème solaire. Que son indice soit de 20, 30 ou même 50+, une crème solaire n’empêche pas le bronzage.

Voilà ce qu’un indice 30 veut dire : « une crème solaire de coefficient 30 indique que l’application de la crème multiplie par 30 la dose d’UVB nécessaire pour provoquer un coup de soleil », selon l’Assurance Maladie.

Ces valeurs représentent donc un rapport de temps avant l’apparition du coup de soleil. Mais, « gardez à l’esprit qu’un produit solaire à indice de protection solaire haute ou très haute ne permet pas une exposition plus longue ».

Une bonne crème solaire protège des UVB et des UVA

Vérifiez que le produit protège des UVB, mais également des UVA. Ces rayons sont redoutables et impliqués dans la genèse de cancers cutanés, précise l’UFC Que Choisir.

De manière générale, il est recommandé de limiter la durée d’exposition au Soleil, particulièrement de 12h à 16h pendant l’été, et de se couvrir (vêtements, lunettes, chapeaux).

Comment choisir ma crème solaire et son SPF ?

L’Institut national de la consommation (INC) donne sur son site des conseils pour bien choisir sa crème solaire. Il faut d’abord déterminer votre type de peau pour savoir si vous devez vous tourner vers un indice très élevé ou non.

Les différents types de peau. // Source : Capture d’écran INC

Une fois que l’on connait son type de peau, il faut considérer les conditions d’exposition au Soleil.

Exposition modérée

☀️ Exposition importante

☀️☀️ Exposition extrême

☀️☀️☀️ Peau extrêmement sensible Haute protection Très haute protection Très haute protection Peau sensible Moyenne protection Haute protection Très haute protection Peau intermédiaire Faible protection Moyenne protection Haute protection Peau assez résistante Faible protection Faible protection Moyenne protection Conditions d’exposition au Soleil, INC.

Les peaux mates, noires ou métissées pourront, par exemple, opter pour un SPF 30 en cas de fort ensoleillement, alors que les peaux claires auront besoin d’une protection plus importante, comme un SPF 50 ou 50+.

Pour protéger les plus jeunes, utilisez systématiquement une crème solaire indice 50 anti-UVB et anti-UVA. Les enfants et adolescents ont une peau fine, très sensible aux rayonnements UV. « À cet âge-là, l’exposition intense et les coups de soleil qui s’ensuivent représentent un risque majeur d’apparition d’un mélanome cutané à l’âge adulte », d’après l’Assurance Maladie.

Attention à l’ « écran total » et autres fausses crèmes solaires

Si vous trouvez une crème indiquant « écran total », méfiance : cette appellation n’est plus autorisée en France. Aucune crème solaire ne peut filtrer à 100 % les rayons ultraviolets du Soleil.

Par ailleurs, il ne faut pas confondre les produits qui protègent vraiment du Soleil avec d’autres cosmétiques « solaires » qui sont seulement des accélérateurs de bronzage, mais ne sont d’aucune protection contre les UVA et UBV. Le risque peut même être d’augmenter l’exposition aux rayonnements UV en appliquant ces produits, et donc le risque d’attraper un coup de soleil.

Comment bien mettre la crème solaire ?

Cela peut sembler évident, mais il est toujours utile de le rappeler. Il faut étaler sa crème solaire sur toutes les surfaces de la peau exposées au Soleil. On a tendance à oublier certaines zones : les oreilles, les tempes, la nuque, le dos des mains et le dessus des pieds.

Le produit s’applique en couches épaisses, dès 20 à 30 minutes avant l’exposition au Soleil. L’INC recommande d’appliquer une couche de 2mg/cm² de peau, ce qui équivaut à « 6 bonnes cuillères à café ou d’une demi-balle de ping-pong de crème solaire pour le corps d’un adulte ».

Quand remettre de la crème solaire ?

L’application est à renouveler toutes les 2 heures, et après chaque baignade ou activité physique intense (même si la crème mentionne la résistance à l’eau sur son emballage). Refermez bien le tube ou le pot après chaque utilisation et évitez de le laisser trainer en plein soleil.

Enfin, n’oubliez pas que la crème solaire ne sert pas que pendant les vacances d’été, à la plage. On s’expose aussi au Soleil au quotidien, en ville, en faisant du sport ou en balade : l’usage de crème solaire est tout indiqué dans ces situations.

