Lecture Zen Résumer l'article

Des scientifiques d’une mission américano-argentine explorent les fonds marins de la région de Mar del Plata, en Argentine. Fait peu commun, ils retransmettent leur exploration à plus de 4 000 mètres de profondeur en direct sur YouTube.

Les abysses, les profondeurs des océans, là où les monstres des contes de notre enfance se cachent… ces fonds marins ont toujours provoqué des réactions, entre la fascination et la peur.

Depuis la fin juillet 2025 et jusqu’au 10 août 2025, selon le site d’information RFI, les scientifiques d’institutions argentines explorent justement ces abysses au large d’une ville de la côte argentine, Mar del Plata. Et, fait peu courant, il est possible de suivre ces explorations sous-marines en direct sur YouTube !

Image capturée par le ROV SuBastian. // Source : URL

À Mar del Plata, se trouve un canyon sous-marin possédant une biodiversité très riche mais peu explorée, explique le communiqué du CONICET (Conseil national d’investigation scientifique et technique). L’expédition, nommée « Oasis sous-marines du canyon de Mar del Plata : Pente continentale IV », est menée en partenariat avec la fondation américaine Schmidt Ocean Institute et est soutenue par des fonds internationaux et la CONICET.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Déjà des découvertes, au début de cette expédition au fond de l’océan

Alors, pourquoi cet endroit spécifiquement et pas un autre ? Parce que la région de Mar de Plata est un endroit très particulier : c’est là où les eaux chaudes venant du Brésil rencontrent les eaux froides des Malouines (des îles dans l’Atlantique Sud). Elles forment « une frontière biogéographique essentielle pour l’Atlantique Sud », explique le communiqué du CONICET. Les scientifiques y ont récolté des échantillons allant jusqu’à 3 900 m de profondeur.

Daniel Lauretta, scientifique en chef de l’expédition, s’enthousiame : « Nous n’en sommes qu’au début, et nous observons déjà des choses incroyables : des animaux jamais observés dans cette zone, des paysages sous-marins qui semblent provenir d’une autre planète et des comportements qui surprennent même les scientifiques les plus expérimentés. »

L’équipe scientifique analyse plusieurs stations d’observation à des profondeurs qui s’étendent sur 3 900 mètres, pour étudier la distribution des espèces et leurs relations avec les variables ambiantes, topographiques et océanographiques. // Source : CONIC

« C’est comme si nous avions un sous-marin aux yeux ultra-sensibles »

Ils bénéficient, pour cette exploration exceptionnelle, de matériel de pointe comme le ROV SuBastian, un robot sous-marin. « Posséder le ROV SuBastian est un luxe, car il nous permet de voir en direct ce qui se passe à près de 4 000 mètres de profondeur, avec un impact minimal sur les organismes. C’est comme si nous avions un sous-marin aux yeux ultra-sensibles qui descendait pour nous et nous montrait tout avec une précision incroyable », explique Daniel Lauretta.

Quant au fait que la recherche soit retransmise en direct, il souligne : « Que chacun puisse se connecter depuis chez lui et voir en direct ce que nous voyons est une opportunité unique. Soudain, la science cesse d’être quelque chose de lointain ou d’inaccessible et fait partie intégrante du quotidien. »

Pour aller plus loin Des scientifiques gèlent les coraux pour les garder en vie « indéfiniment »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama