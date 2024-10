Êtes-vous capable de lister l’ensemble de vos comptes en ligne ? Probablement pas. Pourtant, chacun d’eux peut faire peser un risque sur vos données personnelles.

Pour acheter en ligne, tester un nouveau service de SVOD, une application, ou encore obtenir une carte de fidélité dans son magasin favori, créer un compte en ligne est devenu inévitable. Au fil du temps, ces espaces se multiplient et alourdissent notre empreinte numérique.

S’il n’est pas rare d’oublier une grande partie d’entre eux avec les années, ces comptes, même inactifs, ne sont pas sans danger. Voici les principaux risques encourus en les maintenant ouverts et comment procéder pour les supprimer efficacement.

Une porte ouverte sur vos données les plus sensibles

Pour chaque compte en ligne créé, vous êtes généralement contraint de fournir une multitude d’informations personnelles comme vos nom, prénom et adresse e-mail. Certains sites sont parfois plus indiscrets et sollicitent des données plus sensibles telles que votre date de naissance, vos coordonnées et votre numéro de carte bancaire. Même si vous n’utilisez plus le service concerné, toutes les données initialement fournies restent enregistrées et associées à votre espace personnel.

Ne pas se contenter de supprimer les comptes de fidélité et de boutiques en ligne. // Source : Vitaly Gariev via Unsplash

Compilées, celles-ci sont une cible de choix pour les hackers. Revente sur le dark web, achats frauduleux, usurpation d’identité : les conséquences sont variées et non négligeables. Pour obtenir cette mine d’informations sensibles sur vous, les pirates recourent au phishing, aux malwares, et dans une moindre mesure aux attaques par force brute. D’où l’importance de faire preuve de vigilance et d’opter pour un mot de passe robuste, ainsi qu’une authentification à double facteur (2FA) lorsque cette option est disponible. Et ce même si le compte concerné vous semble anodin.

Parfois, un simple manque de chance expose vos données personnelles. C’est le cas quand un site auquel vous êtes inscrit est victime d’une fuite de données.

Une fois le mot de passe de l’un de vos comptes entre leurs mains, les pirates peuvent décider d’aller encore plus loin et de s’attaquer à votre messagerie, et donc à l’ensemble de vos comptes en ligne. Pour cette raison, il est conseiller de créer des alias ou des adresses de messagerie avec un pseudonyme et une fausse date de naissance pour les sites non essentiels, puis de supprimer régulièrement tous ses comptes en ligne inactifs.

Un nettoyage en deux étapes

Identifier les comptes à supprimer

Certains comptes sont tellement anciens qu’ils sont passés aux oubliettes. Heureusement, en suivant ces trois recommandations, vous pouvez remettre la main sur la majorité d’entre eux.

Phase 1 : parcourir ses boîtes e-mails

Pour dresser une première liste, l’idée n’est pas de descendre un-à-un tous ses messages, mais de lancer une recherche par mots clés, en privilégiant des expressions comme « bienvenue », « inscription », « accès », « identifiant », « espace client », « espace personnel », « compte », « mot de passe », ou encore « newsletter ».

Lister ses anciens comptes en ligne peut être assez rapide en utilisant ces quelques recommandations. // Source : Wes Hicks via Unsplash

Attention à bien réitérer cette procédure sur l’ensemble de ses messageries.

Phase 2 : Google, Facebook et X

Si vous avez opté pour une inscription via votre compte Google, Meta ou X, il est essentiel d’identifier l’ensemble des comptes en ligne qui leur sont associés. Voici comment les retrouver en quelques clics :

Google : depuis le menu « Applis et services tiers »

: depuis le menu « Applis et services tiers » Facebook : depuis les « Paramètres et confidentialité », puis « Votre activité et vos autorisations » et enfin « Applications et sites web »

: depuis les « Paramètres et confidentialité », puis « Votre activité et vos autorisations » et enfin « Applications et sites web » X : depuis les « Paramètres », rubrique « Sécurité et accès au compte », « Applications et sessions » et enfin « Appareils et applications connectés ».

Si chacune de ces plateformes vous permet de désactiver directement les accès concernés, en aucun cas le compte est lui-même supprimé. Il faut donc procéder manuellement auprès du site concerné.

Phase 3 : le gestionnaire de mots de passe

Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, parcourez-le pour détecter tous les comptes pour lesquels vous avez enregistré vos codes d’accès.

Procéder à leur suppression

Une fois la liste des comptes inactifs dressée, place à leur suppression. Il n’existe malheureusement pas de procédure accélérée pour cette étape, qui requiert une bonne dose de patience.

Vous devez vous rendre sur le site internet ou l’application de chaque éditeur ou de chaque entreprise concernée, vous identifier, puis partir en quête de leur processus de désinscription. Lorsque aucun menu n’est prévu à cet effet, la procédure est décrite dans les FAQ et autres rubriques d’aide.

Après avoir dressé la liste de vos anciens comptes, il faut s’atteler à les supprimer, même s’ils semblent anodins. // Source : Christin Hume via Unsplash

Si vous peinez à trouver cette information, n’hésitez pas à contacter directement le service clients. Notez que certains organismes sont susceptibles de vous demander de prouver votre identité afin d’éviter les risques d’usurpation et les suppressions malveillantes.

Une fois arrivé au bout de cette étape, pensez à vérifier a posteriori que le compte est bien clos.

Certains comptes vous résistent et vous ne parvenez pas à les supprimer ? Les sites justedelete.me et me-desinscrire.fr peuvent vous apporter des pistes complémentaires pour en venir à bout. Et si malgré tout rien n’y fait, rendez-vous sur votre espace personnel et supprimez toutes les informations personnelles sur lesquelles vous avez la main.

Une solution de cybersécurité pour limiter les risques

Vous ne pourrez presque jamais supprimer la totalité de vos anciens comptes, car certains d’entre eux vous échapperont. Aussi, il est important de mettre à l’abri vos données. Pour y parvenir, le mieux est de s’en remettre à une solution de cybersécurité, comme celle proposée par Bitdefender.

En optant pour l’offre Bidefender Premium Security Plus à 89,99 euros la première année au lieu de 179,99 euros, vous obtenez notamment :

une protection complète et en temps réel de tous vos appareils contre la plupart des cybermenaces (malwares, virus, logiciels espions) ;

une sécurisation de vos connexions via un VPN et un pare-feu ;

des fonctionnalités antiphishing, anti-fraude, antispam et antitracker ;

un gestionnaire de mots de passe.

Mieux, ce programme vous alerte en cas de compromission de vos données et de votre identité, puis vous apporte des recommandations pour reprendre efficacement et simplement la main sur celles-ci.

